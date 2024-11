Israel bombardeia prédio residencial em Beit Lahiya, norte de Gaza, matando 50 | Notícias do conflito Israel-Palestina

Pelo menos 50 pessoas, um terço das quais crianças, foram mortas num ataque israelita na cidade de Beit Lahiya, no norte de Gaza, disseram as autoridades. bombardeios mortais atingiu as partes central e sul do território palestino sitiado.

O Gabinete de Comunicação Social do Governo de Gaza disse no domingo que as forças israelitas atacaram um edifício residencial de vários andares que albergava seis famílias palestinianas deslocadas à força em Beit Lahiya.

O Diretor-Geral do Ministério da Saúde, Munir al-Bursh, disse à Al Jazeera que quase 30 por cento das vítimas do “massacre” de Beit Lahiya eram crianças. Ele disse que dezenas de outras pessoas ficaram feridas e teme-se que muitas outras estejam presas sob os escombros.

Mahmoud Basal, porta-voz da Defesa Civil Palestina em Gaza, disse à Al Jazeera que as equipes de emergência não conseguiram chegar ao local do ataque devido ao ataque de mais de 40 dias Vitórias israelenses do norte de Gaza.

Com relatos de várias pessoas presas sob os escombros, o número de mortos deverá aumentar nas próximas horas.

Não houve comentários imediatos de Israel, que tem sido conduzindo genocídio no território palestino há mais de um ano.

Não foi a primeira vez que Israel atingiu Beit Lahiya, resultando em vítimas em massa. No mês passado, as suas forças bombardearam a residência da família Abu Nasr na cidade, matando pelo menos 93 pessoas.

No sábado, Israel também atacou a escola Abu Assi, gerida pelas Nações Unidas, no campo de refugiados de Shati, matando 10 palestinos e ferindo outros 20incluindo mulheres e crianças.

No mês passado, o exército israelita enviou tanques para Beit Lahiya e para as cidades vizinhas de Beit Hanoon e Jabalia, o maior dos oito campos históricos de refugiados da Faixa de Gaza, no que disse ser uma campanha para combater o Hamas.

Israel afirmou que a operação matou centenas de combatentes nessas três áreas. Mas as autoridades palestinas afirmaram que os ataques mataram principalmente mulheres, crianças e idosos, ao mesmo tempo que deixaram dezenas de milhares morrendo de fome sem acesso a comida, água e ajuda médica.

No início do domingo, ataques aéreos israelenses mataram pelo menos 17 pessoas nos campos de refugiados de Nuseirat e Bureij, no centro de Gaza.

Hind Khoudary, da Al Jazeera, reportando de Deir el-Balah, disse que “as explosões não pararam” nas partes centrais da Faixa durante a manhã de domingo.

“No Hospital Al-Aqsa, há 17 palestinos mortos no necrotério. As pessoas estão esperando para enterrar os mortos, mas há escassez de caixões em toda a Faixa de Gaza”, disse ela.

“Vimos mães chorando, despedindo-se dos seus entes queridos”, disse Khoudary, acrescentando que muitos dos mortos, incluindo quatro crianças, eram membros da mesma família.

Na cidade de Rafah, no sul de Gaza, um bombardeamento israelita matou cinco palestinianos, segundo os nossos colegas da Al Jazeera Árabe.

O Ministério da Saúde disse no domingo que pelo menos 43.846 palestinos foram confirmados como mortos em ataques israelenses desde 7 de outubro de 2023.

Entretanto, o Ministro dos Transportes da Palestina, Tariq Zourob, disse aos representantes do sector privado durante uma reunião na embaixada palestiniana no Cairo que, como resultado dos ataques israelitas, os danos nas infra-estruturas de transporte e comunicação em todo o enclave atingiram 4,8 mil milhões de dólares.

Pelo menos 300 mil toneladas de “resíduos sólidos” estão supostamente nas estradas que atravessam a Faixa de Gaza, disse Zourob, citado pela agência de notícias palestina Wafa, no domingo.