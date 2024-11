Teary Rory McIlroy conquista Campeonato Mundial DP e sexta corrida para Dubai | Turnê Europeia

PA Media



Rory McIlroy terminou a temporada de 2024 em grande estilo ao somar sua terceira vitória no DP World Tour Championship após vencer o sexto título da Race to Dubai de sua carreira.

O norte-irlandês estava no meio de uma disputa de mão dupla com Rasmus Højgaard para o evento de encerramento da temporada, quando sua coroa na Race to Dubai foi confirmada, com ambos os jogadores empatados em 13 abaixo com cinco buracos restantes.

McIlroy valentemente salvou o par no buraco 15 antes de acertar sua abordagem com um pé no buraco seguinte para acertar seu primeiro birdie em 11 buracos e avançar à frente de seu rival. Højgaard acertou uma tacada parcial no dia 17 para ficar um atrás, mas quando não conseguiu encontrar a taça com um birdie no final, McIlroy teve duas tentativas de vitória.

Ele só precisou de uma tacada para selar o sucesso de duas tacadas em Jumeirah Golfe Estates e completar a dobradinha de final de temporada. McIlroy ficou satisfeito por “ultrapassar os limites” depois de vencer o DP World Tour Championship, dizendo à Sky Sports: “Isso significa muito. Passei por muita coisa este ano profissionalmente e pessoalmente. Parece um final adequado para 2024. Perseverei muito este ano, tive dificuldades, não consegui terminar. Então, para poder ultrapassar a linha. Aguentei e fiz o trabalho.”

McIlroy só precisava de terminar entre os 11 primeiros no domingo para chegar ao topo do ranking da temporada, com o sul-africano Thriston Lawrence – que terminou em Dubai no meio-campo – o único jogador capaz de negar-lhe o título da Race to Dubai.

No entanto, o desafio de Lawrence nunca se concretizou e quando ele voltou para casa com um abaixo do par para o evento, McIlroy garantiu sua terceira coroa consecutiva com cinco buracos restantes em sua rodada final.

Rory McIlroy dá sua segunda tacada no 18º green no domingo para garantir o Campeonato Mundial DP. Fotografia: Andrew Redington/Getty Images

O número 3 do mundo junta-se ao grande espanhol Seve Ballesteros em segundo lugar na lista de todos os tempos, com seis triunfos na ordem de mérito, com apenas Colin Montgomerie à frente da dupla com oito vitórias.

Depois de garantir o seu sexto título na Race to Dubai, McIlroy disse que estava orgulhoso de ser mencionado ao lado de Ballesteros, acrescentando: “É muito legal. Acho que todos sabem o que Seve significa para o golfe europeu, para os jogadores da Ryder Cup. Ele significa muito para o golfe europeu e estou muito orgulhoso de ser mencionado ao mesmo tempo.

McIlroy admitiu que estava gostando do desafio de tentar imitar o desempenho de Montgomerie. Ele disse: “Estou pronto para isso. Acabei de ganhar meu terceiro consecutivo. Tornei minha prioridade dar a mim mesmo a melhor chance no final do ano de vencer a Corrida para Dubai e não vejo que isso seja diferente no futuro próximo. Vou para o meu sétimo ano que vem e tentarei perseguir Monty.”