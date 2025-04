O número de mortos após um terremoto maciço em Mianmar Saltou para 2.886 pessoas, com mais 4.639 feridos e 373 desaparecidos, informou a televisão estatal de Mianmar na quarta-feira.

O homem saiu de escombros cinco dias após o terremoto

Ao mesmo tempo, os socorristas conseguiram puxar um homem vivo dos escombros cinco dias após o tremor. O trabalhador do hotel de 26 anos foi salvo por uma equipe conjunta birmanesa-turca e levada para um hospital local.

À medida que a situação humanitária se tornou cada vez mais terrível, as chamadas montadas para Mianmar’s Junta militar para permitir mais ajuda internacional. Pequim disse que entregou ajuda em dinheiro através de sua embaixada em Naypyitaw, como China é um dos dois países para manter uma presença diplomática constante em Mianmar.

A ONU instou a ditadura militar a interromper as hostilidades com rebeldes em resposta ao terremoto de magnitude 7.7, mas os relatórios indicam que os militares lançaram vários ataques nos últimos dias, apesar do desastre e um acordo parcial da trégua.

A enviada especial da ONU Julie Bishop pediu aos dois lados que “concentrem seus esforços na proteção dos civis, incluindo trabalhadores humanitários e a prestação de assistência que salva vidas”.

A China exorta as empresas de construção a seguir as diretrizes de segurança

Em Tailândiaonde o dano ao terremoto estava localizado principalmente em um único canteiro de obras em Bangkok, o número de mortos havia subido para 22 na quarta -feira.

O governo de Pequim pediu a todas as empresas de construção chinesas que respeitassem as leis locais, à medida que as perguntas começaram a girar se o projeto liderado por chinês estava seguindo as diretrizes de segurança.

Editado por: Wesley Dockery