‘Israel está tentando apagar nossa presença’: palestinos dizem que ‘plano de generais’ para limpar o norte de Gaza está em andamento | Guerra Israel-Gaza

Bethan McKernan in Jerusalem



Hhospitais bombardeados, abrigos incendiados, homens e meninos separados de suas famílias e levados em veículos militares; um ano após o início da guerra Israel-Hamas, civis agarrando-se no norte de Gaza dizer que a situação está pior do que nunca.

Cerca de 400 mil pessoas permaneceram na Cidade de Gaza e cidades vizinhas desde Israel isolou a área do resto do território e emitiu ordens de evacuação. Alguns não estão dispostos a sair de casa, com medo de nunca mais poderem regressar; outros decidiram ficar onde estavam por causa dos familiares idosos ou deficientes. Civis relataram que as rotas para a relativa segurança do sul não são seguras, citando disparos de franco-atiradores e detenção pelas forças israelenses.

Agora, muitos acreditam que Israel está a tentar terminar o trabalho com uma nova ofensiva aérea e terrestre na área, que já matou pelo menos 800 pessoas desde que começou, em 6 de Outubro. Apertando o cerco e cortando ajuda para forçar a fuga da restante população está delineado numa proposta conhecida como “o plano dos generais”, apresentada ao governo de Benjamin Netanyahu no mês passado. Especialistas dizem que tais táticas equivalem a crimes de guerra.

Os socorristas interromperam as operações no norte Gaza totalmente depois que as tripulações foram feridas em ataques aéreos ou detidas pelos militares e seu último carro de bombeiros foi destruído por bombardeios de tanques. Os três hospitais em dificuldades na área dizem que o equipamento médico é tão escasso que têm de decidir quais pacientes podem ajudar e quais devem deixar morrer. Um bloqueio quase total à entrega de ajuda significa que os alimentos e a água estão perigosamente baixos.

Imagem de drone mostra palestinos deslocados em Jabaliya. Fotografia: Avichay Adraee/X/Reuters

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse no X esta semana: “As pessoas que sofrem sob o cerco israelita em curso no norte de Gaza estão a esgotar rapidamente todos os meios disponíveis para a sua sobrevivência”.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) e o governo israelita negam a realização de uma campanha deliberada de “rendição ou fome” e dizem que a nova ofensiva é necessária para impedir o reagrupamento dos combatentes do Hamas. Mas o plano dos generais, assim chamado porque foi elaborado por um grupo de líderes militares reformados, constitui um plano claro.

Sawsan Zaher, um advogado palestino de direitos humanos baseado em Haifa, disse: “Não importa se Israel diz que está fazendo isso ou não, se o chama por um nome diferente ou não. O que importa no direito internacional é o que está a acontecer no terreno, e podemos ver claramente que Israel está a tentar apagar a presença palestiniana no norte de Gaza.”

O objectivo declarado do plano dos generais é evitar uma longa guerra de desgaste, colocando tanta pressão quanto possível sobre o Hamas, forçando a rendição do grupo e o regresso de 100 reféns capturados em 7 de Outubro de 2023 e ainda mantidos em cativeiro.

O plano sugere dar aos palestinos no norte de Gaza um ultimato para saírem e depois declarar a área uma zona militar fechada. Aqueles que permanecerem seriam considerados combatentes e, portanto, alvos legítimos, afirma. Água, alimentos, combustível e suprimentos médicos seriam completamente cortados.

Após a rendição do Hamas, a Faixa de Gaza ficaria permanentemente dividida em duas, com Israel a controlar indefinidamente o norte, até que uma nova administração civil palestina pudesse assumir o poder.

Grupos de direitos humanos condenaram o plano, dizendo que viola proibições internacionais sobre a utilização de alimentos como arma e transferências forçadas. O facto de Israel estar a limitar intencionalmente a entrada de alimentos em Gaza já é uma questão importante no caso de genocídio contra o país no tribunal internacional de justiça. Israel afirma que as agências humanitárias são culpadas pela lentidão nas entregas e que o Hamas está a desviar ajuda.

Mas com o cessar-fogo mediado internacionalmente e as negociações sobre o acordo de libertação de reféns num impasse desde Julho, e com Israel a travar uma nova guerra contra o Hezbollah em Líbanoos observadores dizem que parece que Israel pode estar a experimentar uma mudança de estratégia em Gaza.

“As luzes brilhantes já não estão em Gaza, apesar de o governo israelita estar a deixar muito claro o que planeia fazer. A razão é simples: porque eles podem. Os EUA, a ONU, a UE; quem vai detê-los?” disse Diana Buttu, advogada e ex-negociadora de paz palestina.

Palestinos deslocados de Beit Lahia e Jabaliya recebem alimentos em meio a um bloqueio quase total à entrega de ajuda no norte da Faixa de Gaza. Fotografia: Mahmoud Issa/Quds Net News/Zuma Press/Rex/Shutterstock

Apesar da esperada retomada das negociações de cessar-fogo na próxima semana, acredita-se que Israel esteja considerando apenas uma breve trégua de 12 dias. Altos responsáveis ​​da defesa israelita disseram recentemente ao diário israelita Haaretz que o objectivo mais amplo do governo era agora anexar grandes partes do território palestiniano.

O plano dos generais, ou uma versão dele, ajudaria a atingir esse objectivo, embora o Gen Giora Eiland, o autor principal, tenha dito ao Guardian que se opunha à reinstalação israelita na Faixa de Gaza. O cerco era uma táctica válida ao abrigo do direito humanitário internacional, disse ele, e o plano deveria ser visto como uma alternativa caso não fosse possível alcançar uma solução diplomática para acabar com a guerra.

“A razão pela qual tivemos um acordo de reféns bem sucedido em Novembro é porque dois camiões de ajuda iam para Gaza por dia e o Hamas estava desesperado”, disse ele. “A ideia de que existe uma forma limpa de lutar e não matar civis na guerra moderna é ingénua… Muitos mais palestinianos e muitos mais israelitas morrerão se a guerra não terminar o mais rapidamente possível.”

Michael Milstein, especialista do Hamas e chefe do fórum de estudos palestinos da Universidade de Tel Aviv, disse acreditar que o plano dos generais não promoveria os dois objetivos militares declarados de Israel em Gaza – a derrota do Hamas e o retorno dos reféns.

“Depois de um ano de combates e mesmo com a saída de (Yahya) Sinwar, já deveríamos perceber que, mesmo que ocupemos toda a Faixa, o Hamas não irá parar de lutar”, disse ele, referindo-se ao recente assassinato do líder do grupo em Rafah.

“Não existem boas opções para Israel em Gaza, mas temo que esta possa causar ainda mais danos à imagem de Israel. Muitas pessoas em Israel ainda não compreendem que o resto do mundo não vê o que está a acontecer no norte de Gaza como uma guerra justa. Isso por si só é um grande problema estratégico.”