Israel mata trabalhadores humanitários de Gaza da World Central Kitchen, Save The Children | Gaza

Na corrida contra o rebaixamento, o Grêmio foi até Belo Horizonte e conseguiu um empate em 1 a 1 contra o Cruzeiro, na noite desta quarta-feira (27). Braithwaite abriu o placar para o Tricolor, que viu Matheus Pereira empatar ainda na primeira etapa. Confira como o Jogada10 avaliou o desempenho dos jogadores gremistas.

MARCHESIN – Apesar de não ser muito exigido, apareceu bem nas vezes em que a bola foi com perigo para o gol. No lance em que foi vazado, não teve responsabilidade. Nota: 6.

JOÃO PEDRO – Foi um dos grandes destaques do Tricolor na partida. Mostrou uma presença ofensiva muito boa, dando assistência para o gol. Já na defesa, conseguiu aparecer bem e recuperou seis posses de bola. Nota: 7.

RODRIGO CAIO – Grande novidade da escalação, conseguiu abafar as críticas com uma boa atuação. Seguro na defesa, foi uma arma importante na manutenção do empate. Nota: 6,5.

JEMERSON – Outro zagueiro que teve uma boa atuação. Conseguiu aparecer bem nos cortes na área e prevaleceu perante os atacantes cruzeirenses. Nota: 6.

REINALDO – Entre os jogadores da defesa, foi o que menos se destacou. Falhou no lance do gol, quando a bola foi lançada em suas costas. Na segunda etapa, até melhorou e fez cortes providenciais. Nota: 5.

DODI – Teve uma presença fundamental na marcação no primeiro tempo. Entretanto, teve a chance para fazer o segundo gol e acabou desperdiçando a oportunidade de ampliar o marcador, que fez falta com o empate. Nota: 5,5.

VILLASANTI – Outra peça importante no empate. Com o jogo moldado no contra-ataque, o paraguaio teve uma ampla atuação na conexão para o ataque, principalmente no primeiro tempo, fazendo uma boa triangulação com João Pedro e Aravena. Nota: 7.

CRISTALDO – Pela opção dos contra-ataques e do jogo mais pelas laterais, o meia não conseguiu aparecer muito na partida, sendo pouco acionado ao longo da primeira etapa. Nota: 5.

SOTELDO – O venezuelano voltou a ser titular e foi um dos motores do Grêmio na primeira etapa. Além de sua função ofensiva, cumpriu muito bem a função defensiva, vindo buscar o jogo no campo de defesa. Na segunda etapa cansou e foi substituído, mas poderia seguir em campo para gerar mais perigo. Nota: 6,5.

ARAVENA – O chineno foi mais um que voltou ao time titular após ficar de fora por conta da Data Fifa. Foi uma importante via de escape pelo lado direito, atuando bastante no primeiro tempo. No segundo, cansou e foi substituído. Nota: 6,5.

BRAITHWAITE – Artilheiro do Grêmio no Brasileirão, o atacante dinamarquês apareceu logo no começo da partida para fazer mais um. Além da presença no ataque, Braithwaite se mostrou importante como um líder dentro de campo, cobrando os companheiros a todo o momento e dialogando até com Marchesin. Nota: 7.

MONSALVE – Entrou para acrescentar no meio de campo, em meio a partida ruim de Cristaldo. Auxiliou na manutenção da marcação do meio de campo e conseguiu aparecer no ataque em algumas oportunidades. Nota: 6.

EDENÍLSON – Entrou para reforçar o setor de marcação nos minutos finais da partida. Como o ajuste funcionou e o Cruzeiro travou na marcação gremista, pode-se concluir que fez bem o seu papel. Nota: 6.

DIEGO COSTA – Foi colocado no ataque para ser uma espécie de pivô, mas, em alguns momentos, apareceu mais na defesa, auxiliando na marcação. Nota: 5,5.

PEPÊ – Entrou nos minutos finais e não conseguiu contribuir muito com a partida. Nota: 5.

RENATO GAÚCHO – Alvo de críticas e polêmicas ao longo da semana, o treinador levou a melhor na aposta de Rodrigo Caio na defesa. Outro acerto do comandante gremista foram as alterações, que conseguiram segurar o ataque cruzeirense, que pouco ameaçou Marchesin. Nota: 6,5.

