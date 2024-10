Israel quer fechar o círculo da história em Gaza | Conflito Israel-Palestina

Durante o ano passado, Gaza tornou-se sinónimo de catástrofe histórica. Mas nos tempos antigos, este era um lugar de prosperidade, uma encruzilhada estratégica conhecida como “o caminho dos filisteus”, que ligava o antigo Egito à terra de Canaã.

Gaza é mencionada nas inscrições do faraó egípcio Tutmés III (1481–1425 aC) em relação à sua primeira campanha militar na Ásia. Cerca de 2.700 anos depois, o famoso viajante de Tânger, Ibn Battuta (1304-1368 dC), visitou Gaza e escreveu que “é um lugar de grandes dimensões… não tem muro ao seu redor”.

No século XIX, Gaza – sob domínio egípcio e otomano – não era apenas um importante centro comercial, mas também famosa pela sua agricultura. O historiador Nabil Badran escreveu que na década de 1870 havia cerca de 468 hectares (1.156 acres) de pomares cítricos irrigados na área de Gaza. Num livro de memórias de 1867, James Finn, antigo cônsul britânico em Jerusalém, relembrou: “Mais uma hora levou-nos a Asdood (Ashdod) dos filisteus, com Atna e Bait Daras à nossa esquerda. Não sei onde em toda a Terra Santa vi uma agricultura tão excelente de grãos, oliveiras e pomares de frutas como aqui em Ashdod.”

Durante o Mandato Britânico, Gaza era um dos 16 distritos da Palestina e também abrangia Isdood (Ashdod) – que, em 1945, tinha uma população de 4.620 palestinos e 290 judeus – Asqalan (Ashkelon), e algumas partes do Naqab ocidental. (Neguev) deserto.

Quando Gaza se tornou uma ‘faixa’

A ideia de uma “Faixa de Gaza” é mais recente. É o resultado da trágica história dos últimos 76 anos, que pode ser resumida num número: cerca de 70 por cento dos seus habitantes provêm de famílias de refugiados expulsos pelas forças sionistas do Isca DarasSimsim, Najd, Majdal, Huj, Abu Sitta e dezenas de outras aldeias antes e durante a guerra árabe-palestina-israelense de 1948.

O acordo de armistício de 1949 que pôs fim formalmente a esse conflito demarcou a “Linha Verde” entre o recém-criado Estado de Israel e o que veio a ser conhecido como “Faixa de Gaza”.

Os palestinos chamam as expulsões e a destruição de 418 das suas aldeias de “al-Nakba”, a catástrofe. Deve-se notar que a expressão Nakba não foi inicialmente utilizada pelos palestinos. Embora esta seja uma palavra árabe, foi usada pela primeira vez em relação à Palestina nos panfletos lançados pelos aviões do exército israelita na cidade de at-Tira, perto de Haifa, em Julho de 1948, com o objectivo de persuadir os palestinianos a renderem-se e a abandonarem o país. suas casas e aldeias.

Foi nessa conjuntura histórica que Gaza se tornou o principal centro de refugiados palestinianos.

No palavras do autor palestino Toufic Haddad, Gaza foi “uma das poucas cidades palestinas que sobreviveram à Nakba de 1948… A Cidade de Gaza tornou-se uma cidade repleta de todos esses refugiados que foram deslocados de suas terras e, posteriormente, tornou-se a sede da primeira tentativa tentar formar um governo nacional totalmente palestino depois de 1948”.

O (des)equilíbrio demográfico de Gaza

Em meados de outubro de 1948, o exército israelense lançou a Operação Yoav, uma contra-ofensiva contra as forças egípcias em Naqab. Como resultado, a população refugiada em Gaza saltou de 100 mil para 230 mil.

Michael Gallant, pai do ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, participou dessa operação. Ele deu ao filho o nome de Yoav para celebrar a campanha militar que, mais do que qualquer outra, mudou a demografia de Gaza.

Hoje, Yoav Gallant, juntamente com outros responsáveis ​​israelitas, está a tentar fechar o círculo da história, desta vez “diminuindo” a população palestiniana de Gaza. Um documento produzido pelo Ministério da Inteligência de Israel, que vazou para a imprensa no final de Outubro do ano passado, delineou a transferência forçada e permanente dos 2,3 milhões de residentes palestinianos de Gaza para a Península do Sinai, no Egipto.

Esta ideia não é inédita.

Em 1953, o Egipto, juntamente com a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos (UNRWA) e os Estados Unidos, concordaram com o reassentamento de 12.000 famílias de refugiados palestinianos da Faixa de Gaza para a Península do Sinai.

Após a guerra de 1948, Gaza permaneceu sob controle egípcio. O Cairo temia que a resistência palestina, que crescia a cada dia naquela época, pudesse arrastá-la para um confronto com Israel, que fazia questão de evitar. É por isso que estava disposto a seguir o plano, mesmo à custa dos direitos palestinianos, esperando que isso ajudasse a aliviar a pressão.

O reassentamento, no entanto, nunca ocorreu. Protestos massivos eclodiram em toda a Faixa de Gaza, com os palestinos entoando slogans como: “Não há acordo. Sem realocação. Ah, vocês, agentes americanos”. As manifestações acabaram por forçar o governo egípcio a abandonar o plano.

Contudo, a ideia de reassentamento de palestinos fora de Gaza persistiu. Em 1956, o novo ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Golda Meir, declarou que “a Faixa de Gaza é parte integrante da terra de Israel”, enquanto Menahem Begin, o então líder do partido Herut, argumentava que Gaza “pertencia a Israel por direito”. ”.

O então ministro das Finanças de Israel, Levi Eshkol, destinou 500 mil dólares para expulsar milhares de palestinos para o Sinai. Este plano foi atribuído a Ezra Danin, o mesmo agente de inteligência que em 1962 apoiou uma operação destinada a realocar palestinianos para a Alemanha Ocidental, onde havia escassez de mão-de-obra.

Após a guerra de 1967, na qual Israel ocupou Gaza, Jerusalém Oriental e a Cisjordânia, as forças israelitas aumentaram os esforços para reassentar à força a população refugiada de Gaza. Criaram “gabinetes de emigração” em Gaza, oferecendo dinheiro àqueles que concordassem em mudar-se permanentemente. As políticas de transferência de Israel intensificaram-se ainda mais na década de 1970: 38.000 refugiados foram expulsos dos campos de Gaza só em 1971, tanto para o Sinai como para a Cisjordânia.

Paralelamente, Israel iniciou assentamentos judaicos ilegais na Faixa. Entre 1967 e 2005, prevaleceu uma situação “protocolonial” na Faixa de Gaza. Alguns milhares de colonos israelitas controlavam cerca de 40% das terras aráveis ​​e uma grande parte dos recursos hídricos.

Em 2004, Giora Eiland, que serviu como chefe do Conselho de Segurança Nacional israelita entre 2004 e 2006, propôs que o Egipto acomodasse a população palestiniana da Faixa de Gaza, no norte do Sinai, em troca de algum território israelita que permitiria a ligação terrestre. construído para a Jordânia.

A proposta de Eiland não foi implementada e, em 2005, poucos meses antes de um acidente vascular cerebral o colocar em coma permanente, o primeiro-ministro israelita, Ariel Sharon, retirou 7.000 colonos judeus da Gaza ocupada e, simultaneamente, instalou dezenas de milhares de outros na Cisjordânia ocupada.

Como Eyal Weizman, diretor de Arquitetura Forense, explicado em um artigo de 2014a retirada unilateral de Israel de Gaza fazia “parte da mesma lógica de segurança nacional de soluções unilaterais de que os colonatos (fazem) parte – perpetuando e intensificando a animosidade e a violência, em vez de as desfazer”.

História à frente

Apesar da catástrofe histórica que actualmente se desenrola em Gaza (e, mutatis mutandis, na Cisjordânia) e das tentativas das autoridades israelitas para fechar o círculo da história, a resistência às expulsões e realocações por parte dos palestinianos médios é mais feroz do que nunca. Eles sabem o que significa “temporário” e estão cientes de que não existe “direito de retorno” para eles.

Igualmente interessados ​​em permanecer estão também os israelitas, e esta é mais uma razão pela qual qualquer pessoa que se preocupa com esta terra e com os seus habitantes deve tentar encontrar uma forma de ajudar estas duas pessoas a viverem lado a lado.

Como fazer isso? Reconhecer o enorme preço que os palestinianos pagaram para que os objectivos do seu homólogo pudessem ser cumpridos não nega os direitos de ninguém e é um passo na direcção certa: uma direcção que se esforça por desviar o arco da história da opressão estrutural, e leva em conta as cicatrizes e os direitos tanto dos palestinianos como dos israelitas.

As opiniões expressas neste artigo são do próprio autor e não refletem necessariamente a posição editorial da Al Jazeera.