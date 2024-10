Técnico demitido do Manchester United após pior início de temporada do clube em mais de trinta anos

Erik ten Hag durante a partida entre Manchester United e Brentford em 19 de outubro de 2024 em Manchester (Reino Unido). JASON CAIRNDUFF / IMAGENS DE AÇÃO VIA REUTERS

O Manchester United anunciou, segunda-feira, 28 de outubro, que demitiu o seu treinador holandês, Erik ten Hag, devido ao mau início de temporada do clube, que está aos 14 anos.e classificação na Premier League após nove dias. “Erik ten Hag deixou o cargo de técnico do time principal masculino do Manchester United”anuncia o clube em um comunicado de imprensa. O United sofreu no domingo a quarta derrota em nove jogos no terreno do West Ham (2-1), o pior início de temporada desde 1989-1990.

O ex-atacante do clube e atual assistente do Ten Hag o holandês Ruud van Nistelrooy “fornecerá apoio provisório, apoiado pela gestão, enquanto se aguarda a contratação de um treinador principal permanente”especifica o clube Mancunian.

Nomeado em abril de 2022, Erik Ten Hag teve uma primeira temporada de sucesso no banco do Manchester United, terminando em terceiro na Premier League e vencendo a Copa da Liga (Taça Carabao). Os Red Devils também chegaram à final da FA Cup e aos quartos-de-final da Liga Europa, onde eliminaram nomeadamente o FC Barcelona (4-3 no total).

Na temporada passada, o Manchester United terminou num decepcionante oitavo lugar no campeonato e salvou os móveis ao vencer a Copa contra o grande rival, o Manchester City (2-1). Já ameaçado antes desta final, o técnico de 54 anos conseguiu, graças a este sucesso, prolongar o seu contrato até 2026. Mas o mau início de temporada convenceu o novo homem forte do clube, o britânico Jim Radcliffe – cujo O grupo Ineos também é dono do OGC Nice, na França – a necessidade de fazer mudanças na bancada mancuniana.