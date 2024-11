Israel sanciona o Haaretz devido a artigos que ‘prejudicam’ o Estado israelense | Notícias do conflito Israel-Palestina

Israel aprovou uma resolução para cortar relações com o meio de comunicação israelita Haaretz e proibir os organismos de financiamento do governo de comunicarem ou colocarem anúncios no jornal.

O governo disse que a sua decisão se deveu a “muitos artigos que prejudicaram a legitimidade do Estado de Israel e o seu direito à autodefesa, e particularmente às observações feitas em Londres pelo editor do Haaretz, Amos Schocken, que apoiam o terrorismo e apelam à imposição de sanções contra o governo”, informou o Haaretz no domingo.

O meio de comunicação de esquerda acrescentou que Primeiro Ministro Benjamim Netanyahu aprovou a decisão, que não constava da agenda do governo para a reunião semanal de gabinete.

Em resposta à decisão, o Haaretz disse que era uma “resolução oportunista para boicotar o Haaretz, que foi aprovada na reunião governamental de hoje sem qualquer revisão legal… (e) mais um passo na jornada de Netanyahu para desmantelar a democracia israelense”.

“Tal como os seus amigos (o presidente russo Vladimir) Putin, (o presidente turco Recep Tayyip) Erdogan e (o primeiro-ministro húngaro Viktor) Orban, Netanyahu está a tentar silenciar um jornal crítico e independente. O Haaretz não hesitará e não se transformará num panfleto governamental que publica mensagens aprovadas pelo governo e pelo seu líder”, acrescentou o meio de comunicação.

O colunista do Haaretz, Gideon Levy, disse à Al Jazeera que as sanções do governo ao meio de comunicação “enviam uma mensagem muito ruim, tanto política quanto moralmente”.

“Muitos vêem-no (Haaretz) como o único jornal em Israel porque, especialmente (nesta) guerra, quase todos os meios de comunicação recrutaram-se totalmente para a narrativa do governo e do exército”, e não mostraram aos israelitas o que estava a acontecer em Israel. Gaza, disse ele.

A disputa do governo com a organização intensificou-se no mês passado numa conferência em Londres, onde o editor Schocken disse que o governo de Netanyahu não se importava em “impor um regime cruel de apartheid à população palestina”.

“Isso descarta os custos de ambos os lados para defender os assentamentos enquanto lutam contra os combatentes pela liberdade palestinos que Israel chama de ‘terroristas’”, acrescentou.

Após um protesto público israelita sobre os comentários, Schocken disse que a sua menção aos combatentes pela liberdade palestinianos não significava o Hamas.

No entanto, o Ministro das Comunicações, Shlomo Karhi, que propôs a sanção do meio de comunicação, lançou uma campanha renovada contra o Haaretz, apelando a um boicote ao jornal.

No ano passado, Karhi abordou o secretário do gabinete israelita com um projecto de resolução para suspender todas as assinaturas do Haaretz por funcionários do Estado, incluindo o exército.

Israel reprimiu a mídia enquanto a guerra continuava e matou dezenas de jornalistas palestinos em Gaza, incluindo Ismail al-Ghoul da Al Jazeera, Rami al-Rifi, Samir Abudaqa e Hamza Dahdouh.

Vários outros jornalistas da Al Jazeera foram ameaçados por Israel, e a rede foi forçada a fechar os seus escritórios em Israel e a Cisjordânia ocupada.