Jean-Philippe Mateta afunda o Tottenham e dá a primeira vitória ao Crystal Palace | Primeira Liga

Jonathan Wilson at Selhurst Park



Oliver Glasner não acredita em magia. Ele é um admiravelmente pragmático

homem que confia em seus princípios. Ele confiou neles no final do último

temporada em que o Palace parecia um campeão mundial e tudo estava indo

certo, e ele confia neles agora, quando o Palace parece rebaixado

candidatos e tudo está dando errado. Dê tempo e equilíbrio

retornará; os princípios terão o seu efeito. Ou você poderia simplesmente

aguarde a visita do Tottenham.

Confie nos processos o quanto quiser, os Spurs ainda serão Spurs, um paradoxo

isso sugere que há algum processo mais profundo que, em última análise, importa muito

mais do que os processos superficiais que podem ser vistos e analisados. Eles

é um clube de alma frágil, capaz sempre de produzir resultados terríveis

metade do nada. Pobre Mikey Moore, que completou sua carreira na Premier League

estreia, mal consegui dar uma olhada. Abalado pela imprensa do Palace, o primeiro do Spurs

metade foi a pior metade da temporada, exceto a segunda metade em

Brighton. Na verdade, piorou depois do intervalo.

pular a promoção do boletim informativo Inscreva-se para Futebol Diário Comece a noite com a visão do Guardian sobre o mundo do futebol Aviso de privacidade: Os boletins informativos podem conter informações sobre instituições de caridade, anúncios on-line e conteúdo financiado por terceiros. Para mais informações consulte nosso política de Privacidade. Usamos o Google reCaptcha para proteger nosso site e o Google política de Privacidade e Termos de Serviço aplicar. após a promoção do boletim informativo

Para o Palace, foi uma vitória muito necessária, a primeira da temporada, que

deve aliviar a pressão sobre Glasner. Ainda parece um pouco

desconcertante que eles tenham chegado a esse nível de ansiedade tão cedo, com

potenciais substitutos sendo discutidos abertamente. Nos últimos sete jogos

da temporada passada, o Palace somou 19 pontos e marcou 21 gols. “Isso foi

não a verdade sobre Palace”, dissera Glasner. Mas qual é a verdade?

É nesta temporada, sem vitórias e cinco gols em oito jogos

antes deste? Certamente não, mas será que o péssimo começo do Palace neste

campanha realmente será apenas uma regressão à média?

Mas existem razões; sempre existem. Glasner foi abertamente

criticou a forma como o clube contratou quatro jogadores no último dia. Mas

mesmo que seus negócios tivessem sido concluídos em julho, permitindo-lhes ser

integrado antes do início da temporada, o Palace teve o quarto

menor gasto líquido da divisão. A equipe que terminou uma posição atrás

deles na última temporada, Brighton, gastou £ 160 milhões a mais do que o Palace no verão.

As transferências não são tudo, mas isso coloca o Palace numa posição

desvantagem. E não é como se as contratações que chegaram

no início da janela tiveram um grande impacto até agora. Daichi

Kamada e Ismaïla Sarr, os dois jogadores que pareciam

pode ser capaz de substituir pelo menos parte da criatividade de Michael Olise,

ainda não marcou um gol ou uma assistência nesta temporada.

Por enquanto as ausências são muito mais óbvias do que as suas substituições.

Não é apenas que a imaginação e a motivação de Olise se perderam, é

que sem seu parceiro à direita tirando os defensores do caminho

e criando espaço, Daniel Muñoz causou muito menos impressão, enquanto

Eberechi Eze está sentindo falta de um parceiro com quem desfrutou de tal

compreensão frutífera. Da mesma forma, a defesa de Joachim Anderson

qualidades são perdidas, mas também seus passes diagonais radicais e

interruptores de jogo. Jean-Philippe Mateta, depois de um final dourado para durar

temporada, lutou para seguir em frente, o que talvez seja o resultado de sua

esforços com a França nas Olimpíadas, mas também pode ter a ver com ele

simplesmente recebendo menos serviço.

Dean Henderson salva de Dejan Kulusevski. Fotografia: Jaimi Joy/Reuters

Também não ajudou o facto de o meio-campo do Palace ter sido perturbado por

ferida. Cheick Doucouré conseguiu apenas uma partida enquanto Adam Wharton

que causou grande impressão após assinar com o Blackburn em janeiro,

tem lutado com um problema na virilha, embora estivesse um pouco mais

como ele mesmo aqui, conseguindo uma bela defesa tardia de Guglielmo

Vicário com percurso de longo alcance. Para piorar a situação, Jefferson

Lerma, que estava fazendo um excelente trabalho ao sufocar Dejan Kulsevski, estava

forçado a sair no meio do primeiro tempo.

O Palace treinou com uma defesa quatro esta semana, depois de testar o

sistema em um jogo a portas fechadas contra o Ipswich no último

pausa internacional, em parte por causa da comparação comparativa de Muñoz

ineficácia. Mas eles começaram com o familiar 3-4-2-1 de Glasner –

embora, como ele diria, o que realmente importa são os princípios de

jogar. Esses princípios permitiram ao Palace perturbar o Spurs com sua

imprensa, abrindo o gol aos 31 minutos como Pedro Porro,

fechou rapidamente, jogou uma bola horrível quicando em seu próprio corpo

caixa para Micky van de Ven, que foi despossuído por Muñoz. O

O cruzamento do colombiano foi desviado por Eze e Mateta acertou em cheio

terceiro da temporada.

Os Spurs tiveram chances, um chute de Van de Ven desviou de Brennan

Johnson e na trave, enquanto Dean Henderson fez uma bela defesa rasteira

de James Maddison, mas a verdade é que o palácio deveria estar fora

de vista no meio do segundo tempo, Eze e Mateta ambos

aproveitando oportunidades muito boas.

Isso resultou num final mais nervoso do que talvez devesse ter sido, mas

A temporada do Palace finalmente começou.