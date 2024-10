Eleições no estado de São Paulo ocorrem dentro da normalidade

Um golpe está em andamento em Bogotá, Colômbia. Pelo menos é o que afirma o presidente colombiano Gustavo Petro.

Em 8 de outubro, Petro recorreu às redes sociais para denunciar o que alega ser uma tentativa contínua de derrubar o seu governo. “O golpe começou” ele escreveu em seu perfil X.

A acusação de Petro surgiu depois de o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Colômbia ter anunciado que iria lançar uma investigação sobre o financiamento da sua campanha presidencial de 2022 por alegadas violações dos limites de gastos.

Especialistas dizem que a forte retórica é a mais recente evidência de que Petro está lutando para manter o controle no meio do seu mandato de quatro anos, enquanto uma série de escândalos ameaça ofuscar a primeira presidência de esquerda da Colômbia.

O presidente negou as acusações, rotulando-as como uma tentativa dos seus inimigos políticos de manipular a CNE para o tirar do poder.

“A jurisdição do Presidente da República da Colômbia foi violada. Hoje foi dado o primeiro passo de um golpe contra mim como presidente constitucional. Se realizado, este ato representaria a maior afronta à nossa democracia na história do país”, disse Petro em discurso partilhado nas redes sociais no dia 8 de outubro.

Petro, um antigo guerrilheiro e o primeiro líder esquerdista da Colômbia, descreveu a CNE como “uma autoridade administrativa capturada pela oposição que procura a todo o custo pôr em dúvida a minha integridade”, e acrescentou que a entidade “formulou acusações” contra ele. Como resultado da decisão da CNE de investigá-lo, Petro instou os seus apoiantes a saírem às ruas para denunciar o alegado golpe.

Os líderes da oposição rejeitaram as reivindicações do presidente e salientaram que a CNE está dentro dos seus direitos constitucionais de investigar possíveis más condutas financeiras.

Notavelmente, os dois últimos presidentes da Colômbia, os conservadores Ivan Duque e Juan Manuel Santos, enfrentaram investigações semelhantes por parte da CNE durante o seu mandato, tal como o centrista Ernesto Samper no final da década de 1990.

Focado na politicagem

As alegações de Petro de um golpe suscitaram debate no já tenso cenário político da Colômbia e lançaram luz sobre a força e a estabilidade – ou a falta delas – da administração de Petro.

A estratégia do presidente acarreta riscos. Ao enquadrar os controlos institucionais como ataques políticos, Petro corre o risco de alienar os apoiantes moderados e de aprofundar a divisão entre a sua administração e outros ramos do governo.

“Petro está cavando a própria cova e, contra todos os conselhos, insiste em continuar cavando. Para Petro não existe meio termo. Qualquer um que não esteja colaborando com ele está facilitando um golpe”, disse Sergio Guzman, analista político e diretor do grupo de consultoria Colombia Risk Analysis, à Al Jazeera.

Petro chegou ao poder em agosto de 2022, impulsionado pelo eleitorado colombiano demanda por mudança política.

A sua eleição marcou uma mudança política num país que historicamente tem evitado movimentos políticos de esquerda devido à sua aparente associação com o conflito interno da Colômbia, que dura há décadas. conflito armado.

Prometeu desmantelar a desigualdade e implementar uma série de reformas sociais, económicas, laborais e políticas durante o seu mandato – que a administração tem lutado até agora para levar a cabo.

Guzman atribui parte da culpa pela agenda estagnada de Petro à sua relação política adversária com grupos políticos rivais.

“O governo parece estar muito mais focado na politicagem, por isso o problema subjacente é que o governo acabou sem qualquer outro plano que não colocasse o culpa na oposição e neste golpe suave por sua própria má gestão”, explicou Guzmán.

A investigação da CNE não é de forma alguma uma sentença de morte para o governo Petro, uma vez que a própria CNE não pode destituir o presidente do cargo. Caso a investigação descubra violações significativas do financiamento de campanha, o caso poderá ser remetido à Comissão de Acusações do Congresso, abrindo a porta a consequências jurídicas e políticas, que vão desde multas a um julgamento.

“A Comissão de Acusações da Colômbia nunca condenou nenhum presidente na história. Não estou tão convencido de que isso resulte em absolutamente alguma coisa”, acrescentou Guzman.

Posse tumultuada

A afirmação de Petro de um golpe, seja uma manobra política ou um medo genuíno, é o capítulo mais recente numa administração definida pela ambição e pela adversidade.

O presidente não é estranho à polêmica. Desde que assumiu o poder, o presidente colombiano viu o seu mandato atolado em escândalos e crises políticas.

Em Janeiro, o seu filho Nicolas Petro foi indiciado por lavagem de dinheiro após a sua detenção no Verão passado. Seu filho admitiu receber dinheiro de traficantes de drogas destinado a financiar a campanha de seu pai ao longo da costa caribenha do país.

Nicolas afirmou que seu pai desconhecia os pagamentos.

Além disso, áudio vazado no ano passado pareceu capturar um membro da administração Petro que ameaçava divulgar informações contundentes sobre o seu financiamento eleitoral. O escândalo resultou em duas demissões: a do seu então chefe de gabinete e a do embaixador na Venezuela.

Foi um sintoma de uma turbulência mais ampla dentro da administração Petro. Petro reorganizou frequentemente o seu gabinete, trocando figuras-chave em três ocasiões distintas.

Isso equivale a 38 ministros diferentes em pouco mais de dois anos num gabinete contendo 19 assentos ministeriais. Em contrapartida, o seu antecessor, Ivan Duque, nomeou 40 ministros diferentes durante o seu mandato de quatro anos.

Petro também tem lutado para cumprir elementos centrais da sua agenda. Uma das suas promessas mais proeminentes tem sido trazer “paz total” à Colômbia, pondo fim ao seu conflito interno de seis décadas.

Mas muitas das negociações que manteve com grupos armados falharam entre cessar-fogo quebrado e violência contínua.

Enquanto isso, ele tem lutado para reunir apoio para sua legislação no Congresso. Embora tenha sido capaz de promover reformas nas pensões e nos impostos, outras reformas, como o seu plano de saúde, estagnaram devido à oposição.

“O que tudo isto ilustra é o quão desanimado este governo está e quão pouco espaço de manobra ele realmente tem. Ninguém mais leva isso a sério”, disse Will Freeman, pesquisador de estudos sobre a América Latina no Conselho de Relações Exteriores, com sede nos EUA, à Al Jazeera.

No entanto, o índice de aprovação da Petro manteve-se constante, oscilando em torno da marca dos 30 por cento durante vários meses, apesar dos obstáculos da sua administração.

Guzman e Freeman admitem que Petro ainda enfrenta uma difícil batalha para cumprir a sua agenda legislativa. Isto deve-se à escala das suas ambições e às complicações políticas recorrentes que a administração tem enfrentado até agora.

Freeman acrescentou que Petro provavelmente “passará o resto do seu mandato de forma bastante ineficaz”.

Um caminho difícil a seguir

Guzmán acrescentou que a tendência do presidente para gerar controvérsia e desacreditar muitas das críticas que lhe foram dirigidas teve impacto na sua credibilidade tanto a nível interno como externo.

“A situação passou de preocupação a zombaria para alguns observadores internacionais, e isso é grave porque reduz um pouco a legitimidade das acusações feitas pelo presidente”, disse.

Mas a administração de Petro tentou lançar dúvidas sobre a legitimidade do seu escândalo mais recente.

Falando numa estação de rádio local, Blu Radio, um dos advogados de Petro, Hector Carvajal, disse que a defesa do presidente não reconheceria as acusações da CNE, argumentando que elas estão fora do quadro jurídico da Colômbia.

Ainda assim, Carvajal enfatizou a seriedade do processo.

“É grave que seja aplicada uma multa ao Presidente da República porque não se pode abrir um precedente desta natureza no país”, disse Carvajal.

Muitos dos apoiantes de Petro também acreditam que as acusações contra o presidente foram exageradas.

“Em comparação com governos anteriores, os (escândalos) nem sequer são comparáveis”, disse à Al Jazeera Robinson Duarte, um economista que votou no Petro em 2022. Ele argumentou que as acusações faziam parte de uma campanha difamatória.

“O principal ponto de destacá-los é equiparar os governos para dizer às pessoas que não tenham esperança na democracia porque os políticos são todos iguais e todos roubam. Quando essa ideia prevalece, as pessoas param de participar. Eles param de acreditar.”

O futuro político da Colômbia sob Petro permanece incerto. Embora o presidente ainda beneficie do apoio de sectores-chave, especialmente entre comunidades marginalizadas e grupos de esquerda, alguns especialistas questionam a sua capacidade de governar eficazmente.

“É difícil para o governo do Petro cumprir tudo o que prometeu. Também é difícil governar porque as instituições já estão construídas e ocupadas principalmente por pessoas próximas da oposição”, disse Duarte.

“Talvez Petro não tenha percebido o quão difícil seria governar e, portanto, a dificuldade em conseguir cumprir.”