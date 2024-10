11ª Corrida do Servidor Público reúne mais de 500 atletas e celebra dedicação dos servidores acreanos

Miguel França



Nem a chuva que caía sobre o Palácio Rio Branco na manhã deste domingo, 27, impediu que fosse dada a largada da 11° Corrida do Servidor Público, realizada pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), com organização da Acre Running Eventos.

Mais de 500 inscritos fizeram os percursos de 5 km e 10 km pelas ruas do Segundo Distrito e retornaram pela Ponte Sebastião Dantas até a chegada, no Palácio.

O governador Gladson Cameli esteve presente na largada e começou agradecendo ao público, destacando seu compromisso em valorizar o servidor público e unir a população acreana. Com palavras de incentivo, expressou sua gratidão a todos que contribuem para reduzir as diferenças no estado e avançar no desenvolvimento.

“Minha gratidão a cada um de vocês, que nos ajudam a diminuir a diferença e a cuidar desse diamante que é o Acre. Tenham certeza de que, no que pudermos fazer para valorizar o servidor público e unir as pessoas, nós vamos fazer. Um abraço, que Deus nos proteja e nos guie na caminhada”, concluiu o governador com entusiasmo.

O secretário de Administração, Paulo Roberto Correia, celebrou o sucesso da corrida, destacando a presença de mais de quinhentos servidores, do governador Gladson Cameli, da vice-governadora Mailza Assis e de outras autoridades. Enfatizou a importância do evento, realizado em comemoração ao mês do servidor, e revelou o objetivo de ampliar a participação para mil inscrições no próximo ano, dada a grande procura.

“A corrida é um sucesso, tivemos mais de quinhentos participantes e as inscrições se esgotaram em menos de trinta minutos. No próximo ano, queremos aumentar para mil vagas e, assim, contemplar todos que quiserem participar. Além disso, no dia 29 teremos o stand-up com a nacionalmente conhecida Nany People e, no dia 30, a inauguração do Centro de Saúde do Servidor, um espaço inédito no nosso estado, dedicado exclusivamente aos servidores públicos. Eles merecem, pois são fundamentais para o nosso Acre”, afirmou o secretário.

Estiveram presentes e participaram da corrida o secretário de Estado de Planejamento (Seplan), Ricardo Brandão; da Secretaria de Obras Públicas (Seop), Ítalo Lopes; secretário de Esportes, Ney Amorim; a secretária de Comunicação (Secom), Nayara Lessa; o senador Márcio Bittar e o eleito vice-prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene.

Patrícia Maciel, servidora da Polícia Militar desde 2009, celebrou sua participação na corrida do servidor, modalidade 5 km. Ela compartilhou sua experiência com atividades físicas e contou que o CrossFit a prepara para desafios como esse. Empolgada, Patrícia destacou a importância do evento como um momento de integração e valorização dos servidores públicos, promovido pelo governo do Acre.

“Foi uma experiência maravilhosa! Esse clima colaborou e é sempre um prazer correr na corrida do servidor, um evento do nosso estado que reúne todos nós servidores. Sempre faço questão de participar e é minha segunda vez correndo. A gente se sente valorizado e motivado com essa iniciativa”, afirmou Patrícia.

O primeiro tenente Jonas, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, venceu a prova de 10 km da corrida do servidor e expressou sua satisfação com a conquista. Ele destacou a importância da corrida, que vai além do esporte, sendo também uma forma de terapia e comemoração pelo Dia do Servidor. Com experiência em corridas e tendo participado de competições anteriores, Jonas afirmou que essa foi sua segunda participação na corrida do servidor, sendo a primeira em Cruzeiro do Sul, há dois anos.

“É uma experiência muito especial. Para mim, correr é mais que uma corrida; é uma terapia. Estou muito feliz com o resultado e parabenizo a todos os servidores do Estado do Acre, que se dedicam diariamente e contribuem para uma sociedade acreana melhor. É uma honra poder participar desse evento e celebrar o trabalho dos nossos servidores”, declarou o tenente Jonas.

No próximo dia 3 de novembro, acontecerá a 3º Corrida do Servidor em Cruzeiro do Sul.

