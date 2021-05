Jogando em casa, Galvez empata com o Atlético Mineiro e está fora da Copa do Brasil

O Galvez, ao terminar a partida neste domingo, 9, contra o Atlético Mineiro, no estádio Florestão, ficou com a sensação de que poderia ter ido além na Copa do Brasil Sub-20 se não fosse a primeira partida entre as duas equipes.

Contra uma das mais tradicionais equipes do futebol brasileiro, o Imperador conseguiu arrancar um empate com o galo mineiro por 2 a 2 após sair perdendo por 2 a 0. Antes dos 10 minutos do primeiro tempo, o Atlético já vencia o clube acreano por 2 a 0 com gols de Luiz Felipe e Thiago. O que prometia ser mais uma goleada, se tornou diferente com um Galvez bastante determinado na segunda etapa. Aos 5 minutos, Ryan diminuiu. Mesmo com um jogador a menos, Marllon empatou para o Galvez aos 38 minutos.

Infelizmente, como na partida de ida em Belo Horizonte, o Atlético goleou o Galvez por 5 a 0, o time mineiro acabou ficando com a vaga para as quartas de final da competição.

O Atlético espera o resultado do segundo confronto entre Bahia ou Coritiba para saber quem será seu adversário na próxima fase do campeonato.