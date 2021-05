Durante bebedeira, jovem enfia garrafa no ânus e vai parar no Pronto-Socorro de Rio Branco

Neste fim de semana um caso inusitado ocorreu no município de Brasiléia, no interior do Acre, um rapaz de 25 anos, que não teve o nome revelado, acabou introduzindo uma garrafa de cerveja no ânus, durante bebedeira com amigos.

No entanto, a brincadeira não deu certo e o homem teve que ser socorrido pelo Serviço Móvel de Urgência e Emergência (Samu) que, imediatamente, levou o jovem para o Hospital de Brasiléia, mas, a equipe não conseguiu retirar o objeto e tiveram que realizar a transferência para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

Após avaliação clínica, o rapaz foi submetido a uma cirurgia para remoção da garrafa. Após o episódio, ele se recupera bem.

Com Informações do site O Alto Acre