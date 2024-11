Jogo a jogo: jogos de David Coote no Liverpool como árbitro e VAR | Liverpool

Andy Hunter



Seus jogos como árbitro

Liverpool 1 x 1 Burnley (11 de julho de 2020): O jogo que David Coote faz referência no vídeo. Em sua primeira vez como árbitro de uma partida do Liverpool, Coote rejeitou o pedido de Andy Robertson de um pênalti aos 83 minutos, quando foi pego por Jóhann Gudmundsson. Robertson, claramente audível com o jogo disputado a portas fechadas durante o bloqueio, classifica a decisão como uma vergonha. “Qual é o sentido de ter você?” ele acrescenta. Jürgen Klopp confronta o árbitro após o apito final para reclamar que seu goleiro, Alisson, não recebeu proteção suficiente. O treinador do Liverpool disse: “Ficámos zangados com o árbitro, mas primeiro temos de nos criticar por não terminarmos o jogo”. O empate acaba com as esperanças dos recém-coroados campeões de se tornarem o primeiro time da primeira divisão a terminar com um recorde de 100% em casa desde o Sunderland em 1891-92.

Jürgen Klopp fala com David Coote após a partida contra o Burnley em Anfield em 2020. Fotografia: Oli Scarff/PA

Preston 0 x 2 Liverpool (27 de outubro de 2021): Nenhuma decisão importante na quarta rodada da Copa Carabao.

Liverpool 4-1 Shrewsbury (9 de janeiro de 2022): Concede ao Liverpool um pênalti por uma bola de handebol de Ethan Ebanks-Landell no final do intervalo. Fabinho converte para reverter a surpreendente vantagem do Shrewsbury a caminho de uma vitória confortável na terceira rodada da FA Cup.

Manchester City 3 x 2 Liverpool (22 de dezembro de 2022): Klopp questionou por que o VAR não estava em uso depois de vários impedimentos incorretos e do que ele considerou uma exibição incerta dos árbitros, embora tenha atribuído a saída do Liverpool da Carabao Cup à má defesa.

David Coote observa enquanto Kevin De Bruyne tem uma chance no Etihad em 2022. Fotografia: Phil Noble/Reuters

Brighton 2 x 1 Liverpool (29 de janeiro de 2023): Trata o Liverpool com leniência sobre três possíveis infrações de cartão vermelho nesta eliminatória da quarta rodada da FA Cup: quando Ibrahima Konaté, com cartão amarelo, derruba seu futuro companheiro de equipe Alexis Mac Allister como último homem, quando Fabinho comete uma falta terrível sobre Evan Ferguson que deixa o adolescente de muletas e uma falta exagerada de Robertson sobre Mac Allister nos acréscimos.

Liverpool 2-1 Fulham (10 de janeiro de 2024): Virgil van Dijk marca por acertar Andreas Pereira no rosto com uma cotovelada perdida na primeira mão das semifinais da Copa Carabao. Não há VAR na competição para rever a decisão.

Liverpool 2 x 1 Brighton (31 de março de 2024): Sem decisões importantes.

Liverpool 2 x 0 Aston Villa (9 de novembro de 2024): Não sinaliza falta quando Leon Bailey derruba Mohamed Salah e nega ao atacante uma oportunidade óbvia de gol. Possível ofensa de cartão vermelho tirada das mãos do VAR quando Darwin Núñez corre para marcar. Também rejeita dois recursos de pênalti de Villa. A segunda, quando Conor Bradley puxa a camisa de Pau Torres, foi “um pênalti claro em um momento chave”, segundo Unai Emery.

Conor Bradley, do Liverpool, agarra a camisa de Pau Torres. Fotografia: Jon Super/AP

Resultados do Liverpool: W 5, D 1, L 2

Seus jogos como VAR

Sheffield United 0 x 1 Liverpool (28 de setembro de 2019): Sem grandes decisões/intervenções VAR.

Manchester United 1 x 1 Liverpool (20 de outubro de 2019): Duas decisões do VAR foram contra o time invicto de Klopp. O golo inaugural do United, marcado por Marcus Rashford, foi permitido após uma revisão do que parecia ser uma falta de Victor Lindelöf sobre Divock Origi. Sadio Mané teve então o empate anulado por handebol. “Foi uma falta clara”, disse Klopp sobre o gol do United. “Não podemos mudar isso – é apenas um problema geral com o VAR.”

Divock Origi cai após uma entrada de Victor Lindelöf na preparação para o gol do Manchester United. Fotografia: Oli Scarff/AFP/Getty Images

Arsenal 1-1 Liverpool (5-4 nos pênaltis) (29 de agosto de 2020): Permite que o empate de Takumi Minamino para o Liverpool fique no Community Shield depois que uma revisão descobriu que foi Cédric Soares, do Arsenal, e não Salah, quem comandou a preparação.

Everton 2 x 2 Liverpool (17 de outubro de 2020): O mais controverso e consequente desempenho de Coote no VAR pelo Liverpool. Os atuais campeões ficaram buscando uma explicação da Premier League sobre por que o VAR não aconselhou o cartão vermelho para Jordan Pickford depois que ele encerrou a temporada de Van Dijk com uma falta imprudente aos seis minutos. O goleiro do Everton escapou de sofrer um pênalti no mesmo incidente, quando o VAR descobriu que Van Dijk estava impedido durante a preparação, mas depois não examinou a possível infração do cartão vermelho. “O VAR esquece as regras”, disse Klopp indignado. O Liverpool também queria respostas da Premier League sobre a decisão de anular o gol da vitória de Jordan Henderson aos 92 minutos por um discutível impedimento contra Mané, especificamente no momento em que o VAR decidiu congelar o quadro em sua revisão.

Jordan Henderson sai de campo depois que sua vitória tardia contra o Everton em 2020 foi anulada pelo VAR. Fotografia: Paul Greenwood/BPI/Shutterstock

Liverpool 7-0 Manchester United (5 de março de 2023): Não foi uma decisão que mudaria o jogo, mas o VAR determinou que Salah estava em jogo ao marcar o sexto gol na maior vitória do Liverpool sobre seus ferozes rivais.

Liverpool 4-3 Tottenham (30 de abril de 2023): O VAR deixou o técnico interino do Spurs, Ryan Mason, perplexo com a decisão de não demitir Diogo Jota por colocar Oliver Skipp em perigo com um grande desafio. Skipp precisou de pontos devido a um corte na cabeça causado pela chuteira levantada de Jota, embora o atacante do Liverpool tenha insistido que também tocou na bola. Jota acrescentou insulto à lesão para o Spurs ao marcar o gol da vitória aos 94 minutos.

Liverpool 3-1 West Ham (24 de setembro de 2023): Confirma as decisões em campo de conceder pênalti ao Liverpool por falta de Nayef Aguerd sobre Salah e de anular gol de Curtis Jones por impedimento.

Mohamed Salah cai após uma entrada de Nayef Aguerd que resultou em pênalti para o Liverpool. Fotografia: Sportimage Ltd/Alamy

Liverpool 2 x 0 Everton (21 de outubro de 2023): Coote mandou o árbitro, Craig Pawson, para o monitor do lado do campo, depois que este errou uma bola de mão clara do zagueiro do Everton, Michael Keane, após cruzamento de Luis Díaz. Salah converteu o pênalti resultante para quebrar a resistência dos 10 jogadores do Everton aos 75 minutos.

Liverpool 1 x 1 Arsenal (23 de dezembro): O Liverpool teve a chance de chegar ao topo da Premier League negada no Natal, quando Martin Ødegaard escapou de uma bola de mão dentro de sua própria área. Howard Webb, chefe do PGMOL, confirmou mais tarde que o árbitro, Chris Kavanagh, e o VAR, Coote, erraram ao não marcar pênalti. O VAR também permitiu o golo inaugural de Gabriel Magalhães, após uma longa análise de um possível impedimento.

Arsenal 3-1 Liverpool (4 de fevereiro de 2024): Konaté foi expulso por dois cartões amarelos de Anthony Taylor, mas não houve intervenções do VAR.

Brentford 1 x 4 Liverpool (17 de fevereiro de 2024): Sem grandes decisões/intervenções VAR.

Everton 2 x 0 Liverpool (24 de abril de 2024): O árbitro, Andy Madley, concedeu um pênalti ao Everton e marcou um cartão amarelo para Alisson por jogar Dominic Calvert-Lewin ao redor do goleiro do Liverpool. O pênalti e o cartão amarelo foram anulados depois que o VAR constatou que Calvert-Lewin estava impedido ao receber passe de Jack Harrison.

Liverpool 2-0 Lobos (19 de maio de 2024): Klopp beneficiou da intervenção de Coote no seu último jogo como treinador do Liverpool. Nelson Semedo recebeu cartão amarelo por falta exagerada sobre Mac Allister aos 26 minutos. Coote recomendou uma revisão do campo ao árbitro Kavanagh, que atualizou o cartão para vermelho.

Nelson Semedo, do Wolves, recebe ordem de marcha em Anfield. Fotografia: Adam Vaughan/EPA-EFE/Shutterstock

Crystal Palace 0 x 1 Liverpool (5 de outubro de 2024): Sem decisões importantes/intervenções VAR.

Resultados do Liverpool: W8, D4 (incluindo o Community Shield antes das canetas), L2