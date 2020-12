Jovem acreana é encontrada morta dentro de casa, no Mato Grosso

A jovem acreana Larissa Adriana Botelho, de 23 anos, foi encontrada morta dentro de casa na noite desta segunda-feira, dia 28, na cidade de Pontes e Lacerda (MT). A jovem trabalhava na cidade, e a hipótese da polícia é de que a garota tenha cometido suicídio.

Como a garota estava fora do Acre, os familiares tentam trazer o corpo de Larrisa para Rio Branco, onde pretendem velar e sepultá-la. Para isso, lançaram uma campanha nas redes sociais, para arrecadar fundos.

Quem desejar colaborar com a cota, pode fazer transferências para a seguinte conta: Banco do Brasil; AG. 2359-0; C/c 23725-6; Laudenice P. Botelho (Mãe de Larissa); ou via Pix, pela chave 628.688.532-34.