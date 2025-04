Jovem de 13 anos é aprovado em 27 universidades e ganha 7 bolsas de 100%

Enquanto muitas crianças comemoram seus 13 anos com festas e presentes, esse jovem celebrou sendo aprovado em 27 universidades. Detalhe, em 7 delas ele ganhou bolsas integrais!

Morador da Geórgia, nos Estados Unidos, Joshua Suddith sempre demonstrou um talento acadêmico fora do comum. Agora, vai brilhar ainda mais. Desde pequeno já era possível ver o diferencial: o menino começou a falar aos 9 meses, ler com 13 e, aos 3, escreveu um livro.

Com alto rendimento escolar, ele pulou várias séries e chegou ao ensino médio muito antes dos colegas. O sonho de Joshua era estudar na Morehouse College, a mesma instituição onde Martin Luther King Jr se formou. “Sei que Martin Luther King estudou lá e há um monte de ex-alunos notáveis ​​e quero seguir os passos deles”, disse em entrevista ao Atlanta News First, no último dia 25 de março.

Talento incrível

Quem conhece Joshua não se surpreende com os feitos.

Com apenas 12 anos, ele já havia recebido mais de 20 cartas de aceitação. Várias delas muito renomadas!

Além disso, tinha um impressionante GPA de 3,88. O GPA é o Grade Point Average, índice usado para medir o desempenho dos alunos dos Estados Unidos, com máximo de 4.0.

“Sinceramente, é uma honra que meu homônimo, meu primogênito, fala algo melhor com nosso nome compartilhado do que eu fiz quando criança”, disse o pai orgulhoso.

Grandes sonhos

Apesar do ritmo acadêmico, Joshua também tem hobbies como qualquer adolescente.

O rapaz ama basquete e adora ajudar as pessoas.

Para isso, pretende estudar Relações Internacionais e se tornar engenheiro de desenvolvimento para causar um impacto positivo no mundo.

O amor de Joshua por faculdades historicamente pretas também é muito evidente e por isso Morehouse, conhecida pela temática, era a prioridade.

Reconhecimento e apoio

As conquistas do rapaz chamaram a atenção de diversas organizações, principalmente a de ex-alunos da Morehouse College.

Apesar das bolsas já conquistadas, a família procura por um apoio financeiro para garantir que o filho curse a faculdade sem preocupações.

“Para espalhar a mensagem. Eu sinto que se alguém me vê, vê o que eu posso fazer, então que eles acreditem que eles também possam fazer isso”, finalizou.

Joshua decidiu ir para a Morehouse College. – Foto: Paras Griffin







