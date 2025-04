Dezenas doz no incêndio de gasoduto – DW – 01/04/2025

Pelo menos 33 pessoas ficaram feridas depois que um incêndio estourou em um gasoduto operado por MalásiaA empresa de energia estadual da Petronas na terça -feira, informou o corpo de bombeiros.

Seis dos feridos no incêndio foram hospitalizados, disseram autoridades.

O incidente ocorreu perto da capital Kuala Lumpur e forçou várias pessoas a fugir de suas casas.

O incêndio se elevou sobre os distritos residenciais nos arredores de Kuala Lumpur Imagem: Amir Afiq/AP/DPA/Picture Alliance

O que sabemos sobre o fogo?

O incêndio, que eclodiu durante as celebrações do Eid, foi causado por “um vazamento de gasoduto que se estende a aproximadamente 500 metros (1.600 pés)”, de acordo com um comunicado dos bombeiros de Selangor State.

A válvula do oleoduto afetada foi desligada, segundo o comunicado.

As testemunhas oculares disseram que o incêndio era visível por vários quilômetros (milhas).

Sete moradores tiveram que ser resgatados de suas casas depois de pegaram fogo, segundo o comunicado.

O fogo estava visível de longe Imagem: Stringer/Reuters

O presidente do Comitê de Gerenciamento de Desastres de Selangor, Mohd Najwan Halimi, disse à agência de notícias estadual Bernama que havia pessoas presas em casas na vila de Kampung Kuala Sungai Baru e os esforços de resgate estavam em andamento,

“De repente, ouvimos um estrondo alto e depois o caos total”, um morador que morava perto do local do incêndio foi citado por dizer pelo A estrela jornal.

“Partimos imediatamente de casa e logo vimos outros moradores saindo também”.

As celebrações do Eid marcam o fim do santo mês de jejum muçulmano de Ramadã.

