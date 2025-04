Atleta corre com colete à prova de bala em protesto contra racismo no RJ

Em protesto contra o racismo no esporte, o corredor preto Weslley Caitano, de 29 anos, vestiu o símbolo da campanha. O atleta corre a 7ª edição da Corrida do Túnel (Charitas-Cafubá), em Niterói, RJ, com um colete cenográfico à prova de bala.

Foi a forma encontrada pela organização não governamental Alma Preta para alertar contra a discriminação dos atletas pretos. Atleta com dez anos de carreira foi criado na comunidade do Fallet, no Rio.

“Hoje participo desse projeto em que tento, da minha maneira, e com meu depoimento e história de vida, colaborar, pelo menos um pouco, para mudar tudo isso de ruim que acontece em nossa sociedade”, ressaltou.

Recurso visual de alerta

O colete usado por Weslley foi apenas um símbolo para causar impacto e mostrar a vulnerabilidade que as pessoas negras sentem e chamar a atenção para o racismo que enfrentam.

O projeto batizado de “Corredor em Perigo” busca mobilizar a sociedade para se engajar nessa causa e buscar medidas efetivas que permitam a qualquer pessoa negra praticar esportes sem se preocupar com o preconceito e ameaças à sua segurança.

“É urgente pensarmos em ações de comunicação impactantes, que causem um incômodo nas pessoas e façam uma transformação transversal na luta antirracista”, comenta Elaine Silva, sócia-diretora da Alma Preta.

Atletas pretos

De acordo com a ONG Alma Preta, uma pesquisa da Brand Inclusion Index 2024 mostra que 61% dos pretos e pardos sofreram discriminação racial no mundo.

A ONG Alma Preta vai fazer uma série de ações ao longo do ano para manter o tema em debate e mostrar a necessidade de combate ao racismo.

A Alma Preta e os responsáveis pela realização dessa ação afirmaram que o colete usado é uma peça meramente cenográfica, utilizada como recurso visual para causar estranheza e chamar a atenção.

Pesquisa, divulgada pela ONG Alma Preta, revela que 61% dos atletas pretos sofreram discriminação racial. Vini Jr e Rayan, jogadores de futebol, estão entre eles. Foto: @vinijr/@rayan

Weslley Martins, atleta preto, correu com o colete à prova de balas como protesto:





