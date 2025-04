Greve israelense em Beirute mata 3 – DW – 04/04/2025

04/04/20251 de abril de 2025

Um ataque israelense a um subúrbio do sul da capital do Líbano, Beirute, matou pelo menos três pessoas e feriu mais sete, disse na terça -feira o Ministério da Saúde do Líbano.

Fotos e vídeos amplamente compartilhados nas mídias locais e sociais mostraram danos aos três primeiros andares de um prédio de apartamentos após a greve.

O ataque veio sem aviso prévio. Por outro lado, Israel alertou os moradores antes de bombardear o sul de Beirute apenas alguns dias atrás na sexta -feira, 28 de março.

O presidente libanês Joseph Aoun condenou o ataque aéreo israelense em Beirute Imagem: Ibrahim Amro/AFP

Os militares de Israel disseram em comunicado que o ataque aéreo direcionou um membro de Hezbollah que estavam ajudando o Hamas em Gaza em ataques contra Israel.

Presidente libanês Joseph Aoun condenou o ataque aéreo.

“Devemos impedir qualquer violação da soberania no exterior ou de infiltradores dentro de que fornecem um pretexto adicional para agressão”, disse ele nas mídias sociais.

Terça -feira de Airstrike é a segunda vez que Israel atingiu Líbano desde a Ceasefire acabou lutando entre as forças israelenses e o Hezbollah em novembro.