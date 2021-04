Jovem de 21 anos, natural de Mâncio Lima, morre vítima de Covid-19

Emily de Souza tinha 21 anos de idade e era natural do município de Mâncio Lima.

Ela estava na UTI há vários dias e veio a óbito na manhã desta sexta-feira.

De acordo com o Boletim Informativo do Hospital de Campanha do Juruá, nesta sexta-feira (16), há um total de 34 pacientes internados na Clínica Covid.

Na UTI Covid, há 18 pessoas, sendo 05 de Cruzeiro do Sul, 02 de Mâncio Lima, 08 de Tarauacá, 01 de Feijó, 01 de Eirunepé e 01 de Guajará. Desses, 17 estão intubados.

No total há 52 pacientes internados.

Ocorreram nas últimas 24 horas 02 transferências internas para clínica médica geral e 01 alta da UTI Covid para clínica Covid.

Foram registradas 03 altas hospitalares e não houve nenhum óbito entre as 6 horas da manhã de quinta-feira,15 às 06 da manhã de sexta-feira,16