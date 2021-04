Equipe de Distrito Sanitário Indígena amplia vacinação após viagem de 10 dias em aldeias

Com muita paciência e um trabalho de conscientização, aos poucos, as entidades que trabalham com as populações indígenas vão conseguindo aumentar o quantitativo de vacinas aplicadas nas comunidades de índios do Acre.

Um exemplo é o trabalho do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) do Alto Rio Purus, cuja equipe chegou nesta sexta-feira, 16, em Manoel Urbano após uma viagem de 10 dias visitando aldeias na região de Santa Rosa do Purus.

De acordo com Carla Mioto, coordenadora do DSEI, o saldo foi extremamente positivo. Em uma aldeia onde nenhum índio havia sido imunizado, a equipe conseguiu vacinar 24 pessoas. “Aplicamos 67 doses, inclusive na Aldeia São Vicente que ninguém tinha tomado vacina até agora, conseguimos aplicar 24 doses e não conseguimos mais porque o restante estava fora da aldeia”, esclarece.

Com o encerramento da mais nova missão, houve um aumento no número da população indígena vacinada. Dos 5.561 índios que devem ser imunizados na área correspondente ao DSEI Alto Rio Purus, que compreende os municípios acreanos de Assis Brasil, Manoel Urbano, Santa Rosa e Sena Madureira, além dos amazonenses Boca do Acre e Pauini e Extrema, em Rondônia, o percentual de indígenas que tomou a primeira dose chega a 63,24%.