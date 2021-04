Jovem é ferido com tiro de escopeta na frente de sua casa no bairro Vila Acre

O jovem Luiz Felipe Xavier Araújo, de 19 anos, foi ferido com um tiro de escopeta na tarde desta quinta-feira, 22, no Ramal da Castanheira, no bairro Vila Acre, Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Felipe estava na frente de sua casa quando homens não identificados se aproximaram e efetuou um tiro de escopeta que atingiu o jovem na região das costas e ombro.

Familiares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local e fizeram patrulhamento na região em busca de prender os criminosos, mas ninguém foi encontrado. Felipe informou aos policiais que foi vítima de uma tentativa de assalto.

O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).