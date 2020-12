Jovem é ferido com um tiro nas nádegas na Baixada da Sobral

O jovem Alexandre Aires de Souza, de 20 anos, foi ferido com um tiro nas nádegas em via pública na tarde desta sexta-feira, 18. O crime aconteceu na rua Boa União, no bairro Boa União, na Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, Alexandre estava caminhando com destino a um apartamento, quando um homem não identificado se aproximou em uma motocicleta e em posse de uma arma de fogo efetuou oito tiros na direção da vítima que foi atingida com um projétil nas nádegas. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e conduziu o ferido ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, fez patrulhamento na região em busca de prender o criminoso, mas ninguém foi encontrado.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).