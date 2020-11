Jovem é morto em via pública com 3 tiros na Vila Albert Sampaio

O jovem Bruno Ramos de Almeida, de 19 anos, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (16), na rua Santa Luzia, no Beco do Pelado no bairro Albert Sampaio região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Bruno estava caminhando em via pública por volta das 22 horas, foi surpreendido por criminosos que de posse de arma de fogo realizaram vários disparos. A vítima foi morta com pelo menos três tiros, sendo que um acertou a cabeça. Na tentativa de se livrar dos assassinos, Bruno correu para dentro de um terreno baldio onde morreu. Por medo a população só foi olhar o que tinha acontecido na madrugada desta terça-feira (17).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, foi acionado e atestou a morte de Bruno. A Polícia Militar esteve no local fazendo o isolamento da área para o trabalho da perícia criminal. O corpo foi recolhido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) e levaram para a sede para passar por exames cadavérico.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)

fonte: folhaprees