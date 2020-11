Malandros usavam arma de brinquedo para roubar e tocar o terror no Centro de Rio Branco

Uma ação de policiais militares que atuam no 1° Batalhão da Polícia Militar do Acre nesta segunda-feira, 16 de novembro, resultou na prisão de indivíduos que cometeram roubos na área central da capital.

Os militares receberam informações, por meio do 190, de que um indivíduo teria subtraído os pertences de três vítimas. Com base nas características passadas pelo Ciosp e placa do veículo usado no crime, os policiais iniciaram patrulhamento.

A guarnição conseguiu avistar o suspeito, que conduzia uma motocicleta. Os policiais conseguiram realizar a abordagem na região do Segundo Distrito. Na busca pessoal foram encontrados com a passageira (garupa), os objetos roubados das vítimas, dinheiro e uma pequena quantidade de entorpecente.

Em conversa com o envolvido, ele afirmou que a arma de fogo era falsa (simulacro) e informou onde estava. A guarnição foi ao endereço citado e lá encontrou o simulacro e mais objetos oriundos de roubo.

Os envolvidos e todo material apreendido foram encaminhados à delegacia, para que fossem tomadas as providências cabíveis.

fonte: Acre agora