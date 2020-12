Jovem leva facada no pescoço após discutir com desconhecido na Baixada da Sobral

O jovem Ediberto Lima da Silva, 25 anos, foi esfaqueado no pescoço, na tarde desta sexta-feira (25), na rua 15, no bairro da Glória, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Ediberto estava caminhando em via pública, quando acabou se desentendendo com um pessoa que estava em posse de uma faca, que desferiu um golpe no pescoço da vítima. Após a ação, o agressor fugiu do local.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que chegou ir ao local, mas não encontrou a vítima. Como o rapaz estava perdendo muito sangue, um popular colocou Ediberto dentro do carro e levou até a UPA da Baixada, onde foram realizados os primeiros socorros. Uma ambulância de suporte avançado e encaminhou o jovem ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave. O golpe atingiu a veia jugular da vítima.

A Polícia Militar esteve no local e tentou procurar pelo autor do crime, mas ele não foi preso até o momento. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).