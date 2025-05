Jovem que largou as drogas com ajuda de livros ganha apoio nas redes e viraliza no Tiktok; vídeo

Veja o poder da leitura. Este jovem, que era dependente químico, conta que largou as drogas graças aos livros, que o ajudaram a dar um outro sentido para a vida. E, para ajudar ainda mais, ele tem recebido grande apoio nas redes e virou um tiktoker famoso.

Morador de Jussara, no Paraná, Lucas Henrique, de 26 anos, resolveu contar a história de vida dele na internet e o vídeo viralizou. E é tudo tão inspirador que, de repente, ele se transformou num tiktoker com mais de 216, 5 mil seguidores. Lucas se autointitula “menino do vício”.

Apenas um dos vídeos dele, em que relata quantos livros leu em três meses, e como isso o ajudou a vencer a dependência química, teve mais de 4,6 milhões de visualizações. Segurando 18 livros, Lucas mostrou e resumiu cada livro lido no período. “Sou um recém-largado, ainda em recuperação. Ex-adicto. Não sabia que era tanto livro assim, olha esse aqui…”, começou a descrever um por um.

Grande família virtual

Na internet, Lucas compartilha cada fase do esforço para vencer a dependência química.

O primeiro mês, o segundo e o terceiro.

O vídeo do terceiro mês foi o que mais bombou. Mas todos tiveram muitas visualizações.

Leia mais notícia boa

Longa jornada de luta

Para Lucas, a literatura foi o caminho encontrado para ter uma vida saudável e longe da dependência. Sem meias palavras, ele conta a trajetória. E ele agradece o apoio dos internautas.

O jovem conta nas redes sociais que tentou várias vezes vencer o que o consumia. Mas, admite: as crises de abstinência o levaram a ter recaídas.

O pior período foi com o uso da cocaína. Ele compara o apoio que recebe nas redes ao de uma família. E conta também das sugestões de livros que recebe.

Apoio nas redes

Os internautas vibram a cada etapa vencida pelo jovem do Paraná.

“Isso me deixou genuinamente feliz”, disse uma seguidora.

Outra seguidora comentou: “Eu ficando orgulhosa, como se fosse amiga dele”.

Outro internauta diz que o exemplo de Lucas deveria ser seguido: “Acho que a internet deveria ser isso, pessoas mostrando suas vidas, mostrando os desafios que elas conseguem superar, isso me deixa genuinamente feliz”.

Com uma linguagem jovem, muita espontaneidade e de forma verdadeira, Lucas conquista os seguidores. São mais de 216 mil. Foto: titktokmeninodovicio

Veja o vídeo do Lucas Henrique, o jovem que largou as drogas com a ajuda de livros:





Leia Mais: Só Notícias Boas