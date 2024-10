Julgamento da revista vexatória em prisões se arrasta desde 2016 – 25/10/2024 – Luís Francisco Carvalho Filho

Ben Fisher at the King Power Stadium



Em algum momento, Steve Cooper deve ter se perguntado que tipo de recepção receberia do viajante. Floresta de Nottingham torcedores, mas, infelizmente para o técnico do Leicester, foi necessária uma derrota dura para os rivais de East Midlands para descobrir. Depois que Chris Wood se deleitou com uma defesa ridícula do Leicester para somar seu segundo e o terceiro de Forest, os torcedores visitantes voltaram a um antigo sucesso. “Stevie Cooper, Stevie Cooper, ele odeia o Leicester, ele odeia o Derby, Forest é enorme”, encheu o ar enquanto os torcedores atordoados do Leicester permaneciam em silêncio. A realidade é que Forest deveria ter feito 4 a 1, mas o meio-campista local Ryan Yates, que abriu o placar, perdeu um assistente de quatro jardas.

Apenas Erling Haaland marcou mais gols no campeonato do que os sete de Wood nesta temporada e o primeiro do atacante do Forest, de costas para o gol, foi uma beleza. Desde o primeiro jogo de Nuno Espírito Santo no comando do Forest, apenas Haaland marcou mais golos sem grandes penalidades do que Wood. No final, os torcedores visitantes estavam desenfreados, cantando sobre a Europa, incitando o Leicester e o Forest subindo para o quinto lugar, pelo menos por algumas horas. Cooper permitiu que Forest finalmente retornasse ao palco maior, mas Nuno aparentemente os está levando para um terreno mais alto. O Forest sofreu a derrota apenas uma vez em nove jogos do campeonato.

Esta semana, Cooper se esforçou para evitar discutir seu tempo em Forest, apesar da história óbvia, reiterando seu desejo de se concentrar na tarefa em questão e no desafio do jogo em si. Mesmo nas notas do programa – além da habitual mensagem de boas-vindas ao seu sucessor, equipe, jogadores e torcedores visitantes – Cooper, que ainda mora em Keyworth, 14 quilômetros ao sul de Nottingham, não fez nenhuma referência à sua passagem pelo comando. Independentemente disso, os fãs do Forest sempre apreciarão a forma como o galês trouxe os bons tempos de volta ao City Ground.

Foi, claro, Cooper quem encerrou a ausência de 23 anos de Forest na primeira divisão, após uma ascensão impensável da base do campeonato para uma posição vitória na final dos playoffs em Wembley dentro de nove meses memoráveis. Depois veio a recepção cívica e aquelas cenas mágicas na Praça do Mercado Velho.

Um dos dias mais difíceis de Cooper no comando do Forest aconteceu na temporada seguinte, uma derrota por 4-0e outro olhou para as cartas quando Yates abriu o placar aos 16 minutos, marcando apenas seu segundo gol na liga desde abril de 2022, quando Cooper era seu técnico. Yates puniu uma folga de James Justin e acertou uma finalização de primeira com o pé direito no canto inferior da entrada da área. Cooper ficou com as mãos nos bolsos na beira da área técnica da casa enquanto Yates voava de joelhos para a grama, com Anthony Elanga rapidamente se juntando a ele. Então veio a celebração dos óculos de Yates, uma homenagem à cantiga dos apoiadores do Forest. “Se Yatesy marcar, estamos em Trento”, cantam.

O Leicester, porém, recuperou e empatou sete minutos depois, graças ao quarto gol de Jamie Vardy na temporada. Harry Winks deu o pontapé inicial no meio do caminho e, depois de ser jogado no canal esquerdo por Stephy Mavididi, ele fez um cruzamento brilhante para a área, onde um alerta Vardy se esgueirou entre Nikola Milenkovic e Murillo para converter, outra finalização a sangue frio.

Jamie Vardy fica à frente da defesa do Nottingham Forest para empatar para o Leicester. Fotografia: Ryan Browne/Shutterstock

O Leicester lutou para ganhar impulso e alguns minutos depois, no outro lado, Mads Hermansen fez uma excelente defesa para negar o golo a Nicolás Domínguez. Murillo chutou para o gol na cobrança de escanteio, que desviou em Facundo Buonanotte e em Domínguez desmarcado. O meio-campista do Forest chutou para o gol, mas a bola acertou a canela direita de Hermansen, que posteriormente recebeu a adulação de seus companheiros de equipe. Leicester estava fora da prisão. Mais tarde, o goleiro fez algumas boas defesas para frustrar Elanga e Callum Hudson-Odoi. Mavididi deu o último chute do primeiro tempo, mas chutou ao lado nos acréscimos.

Os donos da casa dificilmente poderiam ter começado pior o segundo tempo, já que Forest puniu mais um erro. Domínguez assumiu a posse de bola após um passe mal feito de Winks e quando Elliot Anderson marcou para Wood, apenas o atacante do Forest sabia seu próximo movimento. Wood girou Caleb Okoli, olhou para Elanga à sua direita e, sem sequer olhar para o gol, enterrou a bola no canto inferior, na base do poste esquerdo de Hermansen.

De ambos os lados, Vardy encarando o árbitro por não punir o puxão de Milenkovic e Buonanotte chutando por cima, os visitantes sentiram sangue. O terceiro de Forest, no entanto, resultou diretamente de outro lapso do Leicester. Okoli recorreu a Wout Faes para lidar com um chute longo rotineiro de Matz Sels e Faes apenas cabeceou a bola para o ar, permitindo um jogo que Wood, que mal conseguia acreditar na sua sorte, roubasse e mandasse uma cabeçada sobre um Hermansen exposto .