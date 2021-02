Junto com a Covid-19, casos de dengue desafiam saúde em Marechal Thaumaturgo

A cidade de Marechal Thaumaturgo emitiu informe alertando que enfrenta um duplo desafio neste começo de 2021: o primeiro, é o aumento dos casos da Covid-19 e as dezenas de casos de dengue, zika e chikungunya confirmados no município.

Conforme boletim divulgado no último dia 8/2, o munícipio já contava 229 casos confirmados de dengue, 5 casos confirmados de zika e 10 casos confirmados de chikungunya.

Medidas foram adotadas para não piorar o quadro que se deteriora em função da cheia do Rio Juruá. São ações que vão desde campanha de conscientização por som volante, radio e visitas domiciliares para identificação de focos e também borrifação em todo perímetro urbano do município, com uma maior intensidade nos locais considerados possíveis como foco emergencial. (Com PMMT).