Não há previsão para retomar tráfego na BR-364 e fila de veículo chega a 6 quilômetros

O Superintende do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit) no Acre, Carlos Moraes, informou na tarde desta sexta-feira, 19, que não há previsão para que o tráfego de veículos seja restabelecido na BR-364, no trecho alagado entre Sena Madureira e Manoel Urbano.

De acordo com Moraes, o problema principal é o alto nível de água sobre a pista. “Infelizmente não temos previsão, porque o nível d’água ainda está muito alto sobre a pista. Nossas equipes estão no local tentando restabelecer o tráfego o mais rápido possível”, afirma.

O fluxo de veículos havia sido retomado na noite desta quinta, após o trabalho de elevação da pista usando pedras. Com o aumento do nível do Igarapé Cajazeiras, o tráfego foi novamente interrompido e neste momento a fila de carros é de aproximadamente 6 quilômetros.