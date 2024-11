Júri de Indiana considera homem culpado pelo assassinato de duas adolescentes em 2017 | Crime nos EUA

Associated Press



Um júri no pequeno Indiana cidade de Delphi condenou um homem por assassinato na segunda-feira no Assassinatos de 2017 de duas adolescentes que desapareceram durante uma caminhada à tarde.

As deliberações se estenderam pelo quarto dia antes que os jurados considerassem Richard Allen culpado pelos assassinatos de Abigail Williams, de 13 anos, e de Liberty German, de 14 anos. O ex-trabalhador de drogaria foi condenado por duas acusações de homicídio e duas acusações adicionais de homicídio ao cometer ou tentar cometer sequestro. Allen, 52 anos, pode agora pegar até 130 anos de prisão.

Os 12 jurados, juntamente com os suplentes, foram isolados durante o julgamento, que começou em 18 de outubro na cidade natal das meninas, Delphi, uma pequena cidade no noroeste de Indiana, onde Allen também viveu e trabalhou como técnico de farmácia.

As sete mulheres e cinco homens começaram as deliberações na tarde de quinta-feira, depois de ouvirem os argumentos finais do julgamento por homicídio que durou semanas.

Um juiz especial supervisionou o caso. A juíza do tribunal superior, Fran Gull, junto com os jurados, veio do condado de Allen, no nordeste de Indiana.

O caso atraiu a atenção descomunal dos verdadeiros entusiastas do crime, com repetidos atrasos, fuga de provas, retirada dos defensores públicos de Allen e a sua reintegração pelo Supremo Tribunal de Indiana. Também foi objeto de uma ordem de silêncio.

O promotor do condado de Carroll, Nicholas McLeland, disse aos jurados em seus argumentos finais que Allen era o homem visto seguindo os adolescentes em um vídeo granulado de celular gravado por uma das meninas, conhecida como Abby e Libby, enquanto cruzavam um cavalete de ferrovia abandonado chamado Monon High. Ponte.

“Richard Allen é o Bridge Guy”, disse McLeland aos jurados. “Ele os sequestrou e depois os assassinou.”

Richard Allen, à esquerda, sentado ao lado de um de seus advogados de defesa, Andrew Baldwin, no tribunal de Delphi, Indiana, em 2 de novembro. Fotografia: AP

McLeland também disse que foi a voz de Allen que foi capturada no vídeo do celular de German dizendo aos adolescentes “descendo a colina” depois que eles cruzaram a ponte pouco antes de desaparecerem em 13 de fevereiro de 2017. Seus corpos foram encontrados no dia seguinte, com as gargantas cortadas, em um área arborizada a cerca de 400 metros daquela ponte.

Um investigador testemunhou durante o julgamento que Allen disse a ele e a outro policial que no dia em que os adolescentes desapareceram ele usava uma jaqueta Carhartt azul ou preta, jeans e um gorro – roupas semelhantes às usadas pela pessoa vista no vídeo do celular de German.

McLeland recapitulou em seu encerramento as evidências de que uma bala não gasta encontrada entre os corpos dos adolescentes “havia passado” pela pistola Sig Sauer calibre .40 de Allen. Uma especialista em armas de fogo da polícia estadual de Indiana disse ao júri que sua análise relacionou o cartucho à arma de Allen.

Mas um especialista em armas de fogo chamado pela defesa questionou a análise da bala da polícia estadual, e o advogado Bradley Rozzi a rejeitou em seus argumentos finais como uma “bala mágica”, dizendo que os investigadores fizeram uma comparação “maçãs com laranjas” da bala não gasta com uma disparada. da arma de Allen.

O superintendente Doug Carter, da polícia estadual de Indiana, anuncia a prisão de Richard Allen em 2022. Fotografia: Michael Conroy/AP

Allen foi preso em outubro de 2022. Ele se tornou suspeito depois que um funcionário aposentado do governo estadual que se ofereceu para ajudar a polícia na investigação encontrou papelada em setembro de 2022 mostrando que Allen havia contatado as autoridades dois dias depois que os corpos de German e Williams foram encontrados. Essa papelada indicava que Allen havia contado a um policial que estava na trilha de caminhada na tarde em que as meninas desapareceram, segundo depoimentos.

McLeland observou no encerramento que Allen confessou repetidamente os assassinatos – pessoalmente, por telefone e por escrito. Em uma das gravações que ele reproduziu para o júri, Allen pôde ser ouvido dizendo à esposa: “Consegui. Eu matei Abby e Libby.”

A defesa de Allen argumentou que as confissões de Allen não eram confiáveis ​​porque ele enfrentava uma grave crise de saúde mental enquanto estava sob a pressão e o estresse de estar trancado em isolamento, vigiado 24 horas por dia e insultado por pessoas encarceradas com ele. A defesa convocou testemunhas, incluindo um psiquiatra, que testemunhou que meses em confinamento solitário podem levar uma pessoa a delirar e psicótica.