Justiça aceita denúncia contra homem que invadiu escola e tentou matar ex-mulher com facada no pescoço no AC

Dois meses após o crime, a Justiça do Acre aceitou denúncia contra Jairo da Silva Cordeiro, de 28 anos, por ter invadido a Escola Estadual Neutel Maia, em Rio Branco, para tentar matar a ex-mulher Adriana do Nascimento, de 35. A decisão foi publicada na última quinta-feira (17) pelo juiz Alesson Braz, da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar.