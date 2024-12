Khalil Ur-Rahman Haqqani do Taliban morto: Por que é importante | Notícias do Talibã

O Ministro dos Refugiados do Taliban, Khalil Ur-Rahman Haqqanifoi morto junto com outras quatro pessoas em um ataque suicida em Cabul na quarta-feira.

O falecido ministro era um líder sênior da Rede Haqqani, o aliado mais próximo do Taleban, que controla conjuntamente o poder no Afeganistão desde 2021.

O assassinato de Haqqani foi reivindicado pelo afiliado do ISIL (ISIS) na província de Khorasan, ISKP, e marca o assassinato mais significativo de um líder na administração liderada pelo Talibã no Afeganistão desde a derrubada do governo do ex-presidente Ashraf Ghani, apoiado pelos Estados Unidos, três anos atrás, dizem analistas.

O bombardeamento, dizem eles, levantou questões sobre as tensões internas dentro dos Taliban e dos seus aliados, a influência do ISKP no país e a segurança no Afeganistão de forma mais ampla.

Quem foi Khalil Ur-Rahman Haqqani?

Haqqani era tio de Sirajuddin Haqqani, ministro do Interior do Taleban e líder sênior da Rede Haqqani.

Antes de ser nomeado ministro para os refugiados, Khalil Ur-Rahman Haqqani foi inicialmente encarregado da segurança da cidade de Cabul imediatamente depois de os talibãs terem tomado o controlo do país. Anteriormente, foi comandante operacional da Rede Haqqani, ajudando os militares da Al-Qaeda no Afeganistão, e foi crucial para os esforços de angariação de fundos da sua rede.

Em 2011, o Departamento do Tesouro dos EUA designou-o como “terrorista”, com uma recompensa de até 5 milhões de dólares por informações que levassem à sua captura e acusação.

“Ele estava incrivelmente significativo”, disse Ashley Jackson, codiretor do Centro de Grupos Armados, com sede em Genebra, acrescentando que foi “instrumental na criação da Rede Haqqani”.

“Além disso, ele tinha uma forte base de poder… dentro do governo. Vimo-lo no início da administração a tomar medidas para exercer autoridade sobre as agências da ONU, e ele era bastante autónomo e fazia basicamente as suas próprias coisas”, acrescentou Jackson.

Na verdade, a nomeação de Haqqani para o ministério levantou sobrancelhas entre as autoridades ocidentais em 2021, disse Graeme Smith, consultor sénior do International Crisis Group. “Eles se lembravam dele como um comandante duro durante a guerra e temiam que o ministério dos refugiados exigisse um tipo de personalidade mais suave, que trabalhasse bem com as ONG”, disse ele.

Mas dentro do governo, acrescentou Smith, Haqqani tornou-se conhecido como pragmático. “Ele tinha a reputação de fazer lobby nos bastidores para que meninas e mulheres frequentassem escolas secundárias e universidades”, disse ele.

Embora os talibãs tenham imposto uma série de restrições às liberdades das mulheres desde que assumiram o poder, tem havido um certo grau de resistência interna, em grande parte vinda da liderança Haqqani, à proibição total do ensino superior das mulheres no Afeganistão, dizem os analistas.

“Ele era uma figura formidável dentro da Rede Haqqani. E a perda de um membro com (uma) posição ministerial diminuiria o poder de Haqqani”, disse Jackson.

A administração liderada pelo Talibã está dividida?

Embora o ataque tenha sido rapidamente reivindicado pelo ISKP, a estatura e a natureza do alvo geraram especulações sobre se o assassinato foi o resultado de uma disputa interna dentro da administração liderada pelos Taliban no Afeganistão.

Um ataque contra um membro sênior do Talibã e da Rede Haqqani teria exigido um certo grau de planejamento e, possivelmente, infiltração, disse Jackson.

“Não se pode simplesmente aproximar-se de alguém como Khalil Haqqani e fazer isto. Ele era um homem que estava – segundo todos os relatos – fortemente armado e cercado por pessoas fortemente armadas. E eu acho que seria muito improvável que ele deixasse estranhos se aproximarem fisicamente”, ressaltou ela.

Ibraheem Bahiss, analista do International Crisis Group, sugeriu que o momento do ataque, que ocorreu num momento de rumores de divisões dentro da liderança sobre o aumentando as restrições às mulheresalimentou especulações de lutas internas dentro do Talibã.

Existem muitas bases de poder diferentes dentro da administração liderada pelos talibãs, concordou Jackson, e os Haqqanis, disse ela, “são a facção mais poderosa com diferenças de opinião” sobre algumas decisões tomadas pelo líder supremo dos talibãs, Haibatullah Akhunzada.

Sirajuddin Haqqani, disse ela, em discursos sinalizou divergências – embora respeitosamente – sobre questões como a “implementação vigorosa de alguns decretos nas regiões do sudeste onde os Haqqanis dominam”.

Mas o Talibã rejeitou rumores de fissuras. Os principais líderes talibãs, incluindo Abdul Ghani Baradar, que é o vice-primeiro-ministro para os assuntos económicos, compareceram ao funeral de Khalil Ur-Rahman Haqqani, onde falou de “amor e amizade” entre os líderes do movimento. Ele teria pedido aos seguidores que não dessem crédito às negociações sobre uma divisão dentro do governo.

E mesmo que existam algumas diferenças, os analistas de segurança dizem que não são suficientemente significativas para resultar em violência aberta entre facções.

“As disputas são normais dentro de qualquer administração e as divergências políticas entre os líderes talibãs são bem conhecidas”, disse Smith. “Mas nenhuma batalha significativa ocorreu entre grandes figuras do Taleban nos últimos três anos.”

Jackson concordou.

“Não creio que estas divisões neste momento sejam suficientemente amplas para desencadear conflitos violentos. Não há indicação de que o Taleban esteja dividido o suficiente para se voltar contra si mesmo”, disse ela.

Na verdade, disse ela, o Taleban continua a apresentar uma frente unida em sua maior parte. “Existe este espírito de obediência ao emir dentro do seu movimento, que até agora impediu que divisões e divisões se transformassem em conflitos violentos”, destacou ela, referindo-se a Akhunzada.

A influência do ISKP está se expandindo?

No entanto, se o ISKP for responsável pelo assassinato de Haqqani, isto sugeriria que a facção ISIL (ISIS) – apesar de uma grande repressão talibã – continua a ser uma força potente e uma séria ameaça à segurança do Afeganistão e da região.

“Este é o assassinato de maior repercussão que já vimos em muito tempo e realmente sugere que, se você conseguir chegar até alguém como Khalil Haqqani, haverá sérios problemas de segurança”, disse Jackson.

Um relatório de monitorização da ONU publicado em Julho estimou que a presença do ISKP no Afeganistão “aumentou de 4.000 para 6.000 combatentes, apesar da perda de território e do desgaste entre a liderança”.

Os analistas dizem, no entanto, que os ataques do ISKP registaram uma tendência decrescente nos últimos três anos. “Os talibãs lutaram para conter o grupo durante os primeiros meses após agosto de 2021, e depois uma série de operações bem direcionadas contra os líderes do ISKP os restringiu. Os níveis de violência têm caído”, disse Smith.

O assassinato “deve ser visto no contexto da luta do ISKP pela sobrevivência contra o poderoso aparato de segurança do Talibã”, acrescentou.

Bahiss, no entanto, argumentou que entre “sérios reveses”, o ISKP tornou-se “muito mais estratégico”.

“Eles geralmente tentaram atingir interesses estrangeiros, como embaixadas, hotéis e turistas, ou perseguiram líderes e ideólogos do Talibã, ou continuaram a atacar civis Hazara”, disse ele, referindo-se aos perseguidos grupos étnicos afegãos. minoria.

Entretanto, a presença internacional e a capacidade de ameaça do ISKP aumentaram, disse Bahiss. O grupo assumiu a responsabilidade por um ataque a uma sala de concertos em Moscou em Março, em que mais de 130 pessoas foram mortas.

“Portanto, embora possam estar a lutar no Afeganistão, tornaram-se muito mais perigosos do ponto de vista internacional. E matar líderes importantes do Taleban garante que eles continuem relevantes como atores políticos, mesmo dentro do Afeganistão”, acrescentou.

O relatório da ONU de Julho também observou que o ISKP tinha “melhorado as suas capacidades financeiras e logísticas e intensificado os esforços de recrutamento”. O ISKP também é conhecido por recrutar membros das próprias fileiras do Talibã.

Bahiss sugeriu que este ataque foi provavelmente devido a uma lacuna nas medidas de segurança do Taleban, explorada pelo ISKP.

“A ideia de que o ISKP irá desaparecer completamente do Afeganistão – penso que é improvável. É um desafio geracional que o Taleban continuará a enfrentar”, disse ele.