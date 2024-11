La seria advertencia de la prensa alemana sobre el peligro que supone para el rey Carlos III la enfermedad de Camilla

Ex-presidente Donald Trump’s vitória no Eleição presidencial dos EUA foi ajudado em grande parte pela vitória em vários estados chamados de “parede azul”, que são redutos democratas tradicionais.

“Parece que Trump rompeu o muro azul, ou pelo menos o suficiente, para ganhar a presidência”, disse David Schultz, autor e professor de ciências políticas na Universidade Hamline, em Minnesota, à Al Jazeera.

À medida que o mapa de votação do Colégio Eleitoral gradualmente ficou vermelho após o fechamento das urnas e a contagem dos votos, os observadores inicialmente suspeitaram do efeito de “miragem vermelha”, que pode ser produzido à medida que mais eleitores republicanos (denotados em azul) tendem a ir às urnas pessoalmente e mais democratas (denotados por vermelho) enviar por correio seus votos.

Assim que Trump cruzou a linha de 270 votos eleitoraisno entanto, as esperanças democratas de recuperar a liderança na fase inicial da contagem foram frustradas.

Qual é a miragem vermelha?

Historicamente, mais cédulas por correio são enviados pelos democratas enquanto mais republicanos votam pessoalmente.

Durante as eleições de 2020, o mapa eleitoral parecia igualmente vermelho nas primeiras horas da contagem, levando Trump a reivindicar uma vitória antecipada, antes de os resultados em estados críticos do campo de batalha terem sido anunciados.

Quando os resultados foram concluídos após a contagem dos votos pelo correio, o democrata Joe Biden surgiu como vencedor, depois que a contagem dos votos por correspondência mostrou que ele havia reconquistado Pensilvânia, Geórgia, Michigan e Wisconsin, alguns dos quais são estados de parede azul e todos vencidos pelos republicanos nas eleições de 2016.

Mudanças semelhantes para o azul após uma miragem inicial para o vermelho eram esperadas por alguns analistas este ano. No entanto, às 6h ET (11h GMT) de quarta-feira, a Associated Press (AP) havia projetado 277 votos do Colégio Eleitoral para Trump, sete a mais do que os 270 necessários para garantir uma presidência.

Mais tarde na quarta-feira, esse número aumentou ainda mais, depois que Michigan, um dos chamados estados do muro azul, também foi convocado por Trump.

O que é um estado de parede azul?

Um estado de parede azul é aquele que os democratas venceram de forma confiável durante a maior parte da história moderna dos EUA.

Precisamente, estes são estados que votaram nos democratas em todas as eleições entre 1992 e 2012. Eles incluem Califórnia, Nova York, Illinois, Pensilvânia, Michigan, Nova Jersey, Washington, Massachusetts, Maryland, Minnesota, Wisconsin, Oregon, Connecticut, Havaí, Maine , Rhode Island, Delaware e Vermont, bem como o Distrito de Columbia.

Em 2016, Trump violou o muro azul, passando vários desses estados para o vermelho nas eleições contra a democrata Hillary Clinton. Estes incluíram Pensilvânia, Wisconsin e Michigan – todos os três foram novamente grandes estados de batalha durante as últimas eleições.

Em 2020, o presidente Joe Biden reconquistou todos esses três estados, aparentemente ressuscitando o muro azul.

O que aconteceu nos três estados decisivos atrás da parede azul?

Longe dos estados decisivos, a AP considerou vitórias confiáveis ​​​​de Harris em todos os outros estados da parede azul. No entanto, a AP considerou que Trump venceu nos três estados críticos atrás do muro azul – o suficiente para custar a presidência a Harris.

Aqui está como Trump se saiu nos três estados indecisos considerados atrás do muro azul este ano:

Pensilvânia: A AP convocou uma vitória de Trump na Pensilvânia, que tem 19 votos eleitorais, por três pontos percentuais. Noventa e oito por cento dos votos foram contados.

A AP convocou uma vitória de Trump na Pensilvânia, que tem 19 votos eleitorais, por três pontos percentuais. Noventa e oito por cento dos votos foram contados. Wisconsin: A AP também convocou uma vitória de Trump em Wisconsin por mais de um ponto percentual, com cerca de 99% dos votos contados. Wisconsin tem 10 votos eleitorais.

A AP também convocou uma vitória de Trump em Wisconsin por mais de um ponto percentual, com cerca de 99% dos votos contados. Wisconsin tem 10 votos eleitorais. Michigan: Na noite de quarta-feira, a AP também ligou para Michigan em busca de Trump. Ele lidera o estado por 1,4 ponto percentual, com quase 99% dos votos contados. Michigan tem 15 votos no Colégio Eleitoral.

Como Trump violou a parede azul?

As pessoas superaram a pandemia

Schultz disse acreditar que Biden foi capaz de recuperar os estados indecisos do muro azul de Trump em 2020, em parte por causa da maneira como Trump lidou com a situação. COVID 19 pandemia durante sua presidência.

Mais de 1,1 milhão de pessoas morreram durante a pandemia nos EUA – desde o momento da declaração de emergência em janeiro de 2020 até quando ela foi suspensa em Maio de 2023.

Durante os primeiros meses do surto, Trump minou os cientistas e espalhou alegações falsas sobre o coronavírus em suas plataformas de mídia social, como a ideia de que as crianças são “quase imunes” a ele.

A desinformação anti-vacinas espalhou-se e as pessoas em muitos estados liderados pelos republicanos começaram a mobilizar-se para flexibilizar as restrições de quarentena e questionaram os requisitos obrigatórios de vacinas.

Em Fevereiro de 2021, uma comissão da Lancet encarregada de avaliar a política de saúde de Trump concluiu que 40 por cento das mortes causadas pelo vírus nos EUA poderiam ter sido evitadas se o número de mortes nos EUA correspondesse ao de outros países de elevado rendimento do Grupo dos Sete (G7).

Custo de vida e economia

Agora, porém, “as questões económicas, juntamente com o sentimento de ser ignorado, impulsionaram a vitória de Trump”, disse Schultz. Os democratas “não conseguiram um bom desempenho nos três estados do Muro Azul”, concentrando-se demasiado no aborto em detrimento de outras questões, como políticas económicas que atrairiam os eleitores da classe trabalhadora, disse ele.

Uma sondagem nacional preliminar realizada pelo fornecedor de dados Edison Research mostrou que 51 por cento dos eleitores confiavam em Trump para gerir a economia, em comparação com 47 por cento que confiavam em Harris.

De acordo com a sondagem à boca-de-urna, 31 por cento dos eleitores disseram que a economia era mais importante na definição da sua decisão de votar, enquanto apenas 14 por cento citaram o aborto.

“A campanha de Harris não fez necessariamente um bom trabalho ao explicar como suas políticas ajudariam a classe média, ou pelo menos essa mensagem não estava realmente repercutindo em muitos eleitores”, Melissa Deckman, cientista política e CEO da Public Instituto de Pesquisa Religiosa, disse à agência de notícias Reuters.

Escolha do companheiro de chapa

Deckman acrescentou que a escolha de Harris pelo vice-presidente do governador de Minnesota, Tim Walz, em vez do governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, foi um dos “vários erros” cometidos pelos democratas na preparação para esta eleição. Isso ocorre porque Walz não ajudou Harris a vencer nenhum estado decisivo. Minnesota votou no azul em todas as eleições desde 1976.

Em 2016, candidato de terceiro partido Jill Stein obteve 132.000 votos em Wisconsin, Michigan e Pensilvânia, avanços que se acredita terem contribuído para a derrota da democrata Hillary Clinton na disputa.

Então, qual foi o custo para os democratas, estados vitais do muro azul nesta eleição?

Pensilvânia: Deixar de “falar” com os eleitores da classe trabalhadora

“Harris perdeu a Pensilvânia porque não conseguiu falar com os eleitores da classe trabalhadora e pensou que o aborto levaria um número suficiente de mulheres às urnas para ajudá-la a vencer”, disse Schultz.

Os democratas fizeram campanha mais fortemente sobre as questões dos direitos das mulheres do que os republicanos nesta, a primeira eleição desde que a Suprema Corte anulou a histórica decisão judicial Roe v Wade de 1973 e acabou com o direito da mulher de interromper a gravidez em todos os EUA. As leis relativas ao aborto foram efetivamente devolvidas aos estados individuais para decisão.

No entanto, as primeiras sondagens divulgadas enquanto a votação ainda decorria mostraram que Harris tinha conquistado o apoio de 54 por cento das mulheres no estado – menos do que Biden conseguiu em 2020, quando obteve o apoio de 57 por cento das mulheres.

Wisconsin: Preocupações com cuidados de saúde

Wisconsin foi confiavelmente azul durante décadas, mas Trump derrotou Clinton em 2016, apelando aos eleitores predominantemente brancos da classe trabalhadora que estavam preocupados com o aumento dos custos de saúde, bem como com os salários e a pobreza.

Desta vez, “Harris perdeu Wisconsin porque perdeu a classe trabalhadora e não conquistou mulheres, subúrbios e eleitores jovens”, disse Schultz.

Em particular, a crise dos opiáceos nos EUA – dependência desenfreada e uso excessivo de opiáceos sujeitos a receita médica e de opiáceos ilegais como a heroína – abalou gravemente o Wisconsin, onde várias sondagens este ano sugeriram que os cuidados de saúde se tinham tornado uma questão fundamental para os eleitores no estado.

De acordo com o Departamento de Serviços de Saúde de Wisconsin, a epidemia de opiáceos no Wisconsin começou há mais de duas décadas porque havia uma prescrição excessiva de opiáceos médicos e porque a heroína, um opiáceo ilegal, se tinha tornado mais barata e mais amplamente disponível. Em 2022, 1.828 pessoas morreram de overdose de drogas em Wisconsin, mais que o dobro do número de 2015. O opioide sintético fentanil foi encontrado em 73% de todas as mortes por overdose em Wisconsin, de acordo com um relatório do procurador do estado em agosto de 2024.

Harris cumpriu a promessa de que reduziria o custo dos medicamentos farmacêuticos e cancelaria dívidas médicas, bem como reforçaria o Affordable Care Act (ACA), que oferece seguro saúde para americanos de média e baixa renda. Trump, por outro lado, disse que encontraria uma alternativa à ACA.

Michigan: Apoio dos democratas a Israel na guerra em Gaza

Michigan não era considerado um estado indeciso antes de 2016 porque não mudou entre os dois partidos – de 1976 a 1988, os republicanos sempre venceram em Michigan. No entanto, a disputa presidencial em Michigan sempre foi competitiva.

Na segunda edição do seu livro de 2019, Presidential Swing States, o analista Rafael Jacob também escreveu que desde 1980, o vencedor no Michigan tem sido sempre o vencedor geral das eleições, com apenas duas excepções – George W Bush em 2000 e 2004.

Jacob acrescentou que mesmo quando os eleitores em Michigan escolheram presidentes democratas, eles votaram em governadores republicanos nas eleições estaduais, concluindo que os eleitores de Michigan não são muito partidários.

Durante estas eleições, a guerra de Israel contra Gaza emergiu como um questão chave em Michigan. De acordo com a World Population Review, Michigan é o estado dos EUA com o maior número de árabes americanos – 211.225 – neste ano, e há um número estimado de 2,1 milhões de árabes americanos no total nos EUA.

Estes eleitores expressaram descontentamento com Trump e Harris, uma vez que ambos os candidatos expressaram apoio inequívoco a Israel na sua guerra contra Gaza, que começou em 7 de outubro de 2023, depois de um ataque liderado pelo Hamas a aldeias e postos avançados do exército no sul de Israel ter resultado na morte de 1.139 pessoas. pessoas e a captura de 251. Desde o início da guerra, pelo menos 43.391 palestinos foram mortos por bombardeios israelenses e ataques terrestres em Gaza, enquanto muitos milhares mais estão perdidos e presumivelmente mortos sob os escombros.

Em vez disso, muitos árabes americanos disseram que votaria em Jill Steino candidato presidencial deste ano pelo Partido Verde, que fez campanha com a promessa de pressionar por um cessar-fogo imediato em Gaza e de responsabilizar Israel perante o direito internacional.

Os Democratas, bem como os membros do Partido Verde Europeu, alertaram que Stein prejudicaria o voto democratapermitindo que Trump ganhasse estados indecisos e, portanto, a presidência.

Como as cédulas ainda estão sendo contadas, não se sabe exatamente quantos votos Stein obteve. Entre 30 e 31 de outubro, ela obteve 1,7 por cento em pesquisas em Michigan, 1 por cento em Wisconsin e 0,8 por cento na Pensilvânia, de acordo com o site brasileiro de análise e inteligência de dados AtlasIntel.