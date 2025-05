Lady Gaga desce do palco e interage com fãs no ensaio em Copacabana

A artista, que não havia dado as caras desde que chegou ao Brasil, resolveu aparecer de forma surpreendente. Durante o ensaio, Gaga apresentou alguns dos maiores sucessos dela e não conteve as lágrimas ao ver o mar de gente, que aguardava com entusiasmo.

Lady Gaga emocionou o público ao transformar um simples ensaio em Copacabana em um verdadeiro espetáculo de carinho e conexão com os fãs brasileiros. A estrela pop chegou a descer do palco e cantar bem de perto com a multidão.

“Garden of Eden”

“Poker Face”

“Perfect Celebrity”

“Vanish Into You”

“Bloody Mary”

“Abracadabra”

“Disease”

“Paparazzi”

“Alejandro”

“How Bad Do U Want Me”

“Judas”

“Scheiße”

Fãs que são artistas

Fãs de Lady Gaga são do tipo que não medem sacrifícios pela diva. Vale de tudo um pouco: viajar dois dias de carona em caminhão, enfrentar sol e chuva para garantir um lugar bem pertinho do palco, e como todo mundo tem um pouco de artista, por que não fazer um showzinho à parte, de acordo com o Estado de Minas.

Aí, só o céu é o limite. Subir em árvore e dançar lá no alto, montar-se de Lady Gaga e desfilar pelas ruas de Copacabana, mas é o público LGBTQIAPN+ que realmente aumenta o coro. Defensora dos direitos dos LGBT+, a artista é uma espécie de ídolo para todos.

Há, ainda, uma suposta rivalidade com Madonna – que gosta de uma, necessariamente rejeita a outra. Rixas à parte, os fãs querem mesmo é admirar a artista o máximo de tempo o possível e, claro, ter alguns minutos de celebridade.

Espetáculo com esquema gigantesco

Para o show, marcado para começar no final da tarde, mas a diva só irá surgir por volta das 21h, foi organizado um esquema gigantesco. O palco, na praia de Copacabana, tem 1,3 metro quadrado, bem maior do que o montado para a Madonna.

Há, ainda, um telão imenso de LED de última geração, que permite acompanhar a apresentação de muito longe. A expectativa é reunir 1,6 milhão de pessoas. Mais de 5 mil agentes – entre policiais militares e civis, bombeiros e guardas municipais – estarão em alerta.

No local, foram dispostas 500 cabines sanitárias, com espaço para pessoas com deficiência (PCD), 78 torres de vigilância policial, 150 detectores de metal do tipo raquete, 18 câmeras com tecnologia de reconhecimento facial e grades nas ruas transversais à orla, para controle de acesso ao evento, segundo a Agência Brasil.

Lady Gaga, linda, altiva e grandiosa, a diva fez do ensaio um show e levou os fãs ao delírio. Foto: Revista Quem

Veja a passagem de som em que a diva aparece:

Lady Gaga emocionadíssima “Brasil eu senti tanta saudade. Sei que esse não é o show oficial, apenas o ensaio, mas já parece com o show real. Depois da próxima música vou dormir pra o show de amanhã.” pic.twitter.com/Js5kZdGSY5 — luscas (@luscas) May 3, 2025

Os fãs dão um show à parte: