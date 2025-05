Startup leva emprego a jovens da periferia; faz ponte entre talentos e empresas

Muita gente se sente insegura só de pensar em montar um computador do zero, mas essa menina de 9 anos montou a própria máquina sozinha e ainda ganhou uma placa de vídeo de presente enviada por fãs na internet.

A pequena entusiasta da tecnologia, com a ajuda mínima do pai, deixou o computador gamer funcionando perfeitamente para jogar os jogos favoritos dela. A história foi compartilhada pelo pai da menina, o usuário “ShadowMario01”, no Reddit.

“Vou dar uma curtida positiva na postagem pelo ótimo momento que você teve com sua filha e pela coragem de deixá-la colocar a placa de vídeo no slot”, brincou um usuário da rede.

Paixão começou cedo

Tudo começou quando a menina ajudou o pai a montar um computador.

Ela observou tudo, perguntou e colocou a mão na massa.

Depois de um tempo, mais confiante, decidiu fazer o mesmo com o computador dela.

Montagem com personalidade

Mesmo tão nova, a menina mostrou que entende mesmo do assunto.

Na hora de instalar a fonte de energia, fez questão de descarregar corretamente a eletricidade estática e até deu bronca no pai.

“Leia o maldito manual”, brincou ela.

Detalhe: as mãozinhas pequenas da garota foram essenciais na missão.

“As únicas partes com as quais ela teve dificuldade eram mais relacionadas à força, como inserir a memória e parafusos de aperto manual. No entanto, suas mãos pequenas eram extremamente úteis para entrar em espaço pequenos na placa-mãe.”

Presente da comunidade

A generosidade dos internautas chamou atenção.

Um membro da comunidade doou uma das peças mais caras, a placa de vídeo.

O resultado? Um computador montado com dedicação, aprendizado e muito, mas muito RGB, as luzes que toda máquina gamer tem que ter!

“Quero agradecer muito ao Bing515 por me enviar a GTX 1660ti para o computador, isso foi muito gentil”, agradeceu o pai.

A pequena botou a mão na massa e colocou o computador para funcionar. Incrível! – Foto: Reddit







