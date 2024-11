Laki-Laki da Indonésia entra em erupção oito vezes enquanto o governo planeja uma realocação permanente | Notícias sobre vulcões

Austrália está planejando legislar um proibição de redes sociais para crianças menores de 16 anos, disse o primeiro-ministro Anthony Albanese na quinta-feira.

“A mídia social está prejudicando nossos filhos e estou dando um tempo nisso”, disse Albanese. “Falei com milhares de pais, avós, tias e tios. Eles, como eu, estão extremamente preocupados com a segurança de nossos filhos online.”

A legislação, vista como um dos mais rigorosos do mundoserá apresentado no Parlamento durante a sessão que começa em 18 de novembro e entrará em vigor 12 meses após a aprovação da lei, disse o primeiro-ministro.

Segundo as autoridades australianas, caberá às plataformas de redes sociais como X (antigo Twitter), TikTokInstagram e Facebook para impedir ativamente o acesso de menores às redes.

“A responsabilidade não recairá sobre os pais ou os jovens”, disse Albanese.

Os adolescentes precisam de alfabetização digital e de espaços online mais seguros

A Ministra das Comunicações, Michelle Rowland, disse que um período de preparação de um ano facilitará a implementação prática do limite de idade com a contribuição do governo.

Enquanto isso, o Digital Industry Group Inc (DIGI), um órgão representativo que inclui Meta, TikTok, X e Google da Alphabet como membros, alertou que esta medida pode prejudicar os adolescentes ao limitar seu acesso às redes de apoio.

“Manter os jovens seguros on-line é uma prioridade máxima… mas a proibição proposta para os adolescentes acessarem plataformas digitais é uma resposta do século 20 aos desafios do século 21”, disse a diretora-gerente da DIGI, Sunita Bose. Bose apelou a soluções equilibradas que promovam a literacia digital e criem espaços online mais seguros para os jovens.

Antigone Davis, chefe de segurança da Meta, disse que a empresa respeitaria qualquer regulamentação governamental, mas também apelou a “uma discussão mais profunda”, acrescentando que, caso contrário, “os adolescentes e os pais não se encontrarão num lugar melhor”.

Tentativa de regulamentação irrita Musk

No início deste ano, a Austrália apresentou um projeto de lei de “combate à desinformação” e também proibiu o compartilhamento de pornografia “deepfake”. sem consentimento.

Mas as tentativas de regular conteúdo sobre o X de Elon Musk provocaram a ira do bilionário, com o magnata rotulando o governo australiano como “fascista” por tentar reprimir notícias falsas na plataforma.

No ano passado, França propôs uma proibição nas redes sociais para menores de 15 anos. A maioria dos usuários conseguiu contornar a proibição com o consentimento dos pais.

Nos Estados Unidos, a maioria das plataformas de redes sociais proíbe o acesso aos seus serviços a menores de 13 anos.

ss/sms (AP, AFP, Reuters)