Legalistas e bobos lotam a ‘Casa Branca de inverno’ de Trump para corte do Rei Donald | Donald Trump

Richard Luscombe in West Palm Beach



Composição: Angelica Alzona/Guardian Design

As persianas estão fechadas, as cortinas estão abertas e Donald TrumpO opulento palácio de intrigas à beira-mar de Nova York está aberto para negócios mais uma vez. Uma sucessão de súditos ambiciosos e ultra-leais desfiloudisputando atenção e buscando favores do trono. Os servos se esforçam para satisfazer todos os caprichos de seus senhores. E então há os bobos …

Tendo em conta os desenvolvimentos extraordinários desta semana na reunião do presidente eleito Mar-a-Lago resort em Palm Beach, enquanto constrói o gabinete com o qual governará em janeiro, é difícil escapar da noção de que a operação está sendo conduzida de forma semelhante a uma corte real.

Trump dá certamente a impressão de agir como o primeiro monarca da América desde o fim oficial da guerra revolucionária em 1783, conspirando, maquinando e favorecendo, e colocando os indivíduos uns contra os outros à medida que os seus cortesãos se reúnem.

Sua nomeação inesperada como procurador-geral do regular de Mar-a-Lago Matt Gaetz, o polêmico congressista da Flórida sob investigação por má conduta sexualfoi um movimento de poder que enganou até os seus conselheiros mais próximos e lançou um desafio aos republicanos no Senado dos EUA, que devem confirmar a nomeação.

Seguiu-se à escolha igualmente surpreendente de Trump, um dia antes, de um apresentador de fim de semana do estação de TV de direita Fox News para ser o secretário da Defesa dos EUA encarregado do maior e mais poderoso militar do mundo: Pete Hegseth, o melhor artista que chamou a atenção do rei.

Especialistas em saúde pública condenou a escolha do negacionista da vacina Robert F. Kennedy Jr. como secretário de saúde. E talvez o espetáculo mais bizarro de todos seja o do homem mais rico do mundo, Elon Musk, um bilionário que já foi eleito para precisamente nadapavoneando-se pelos gramados perfeitamente cuidados do amplo resort e exibindo seu novo relacionamento com o próximo suposto líder do mundo livre.

Os relatórios dizem que Musk tem acompanhado Trump quase todos os dias desde a eleição, juntando-se a chamadas telefónicas para vários líderes mundiais, oferecendo conselhos sobre políticas e decisões de pessoal, jogando golfe com membros da família Trump e jantando com eles no pátio ao ar livre.

Musk foi aplaudido de pé pelos convidados reunidos do outro lado da corda de veludo vermelho, de acordo com para o New York Timese juntou-se a Trump e ao cantor clássico Chris Macchio em uma versão horrível de God Bless America em uma festa de gala na quinta à noite.

Na terça-feira, cinco dias após seu mandato como convidado favorito de Trump, Musk foi nomeado chefe adjunto do recém-criado Departamento de Eficiência Governamental (Doge), onde gerará planos para “cortar e queimar”gastos do governo. Resta saber se quaisquer cortes propostos se estendem aos milhares de milhões de dólares em contratos e subsídios governamentais lucrativos desfrutado por suas próprias empresas, SpaceX e Tesla.

“Ele adora Mar-a-Lago. Elon não vai para casa. Não consigo me livrar dele”, brincou Trump. Republicanos na quarta-feira, em seu primeiro retorno a Washington DC desde a eleição, antes de acrescentar ameaçadoramente: “Até que eu não goste dele”.

Os observadores dizem que não é surpresa que estas maquinações estejam a decorrer em Mar-a-Lago, o $ 1 milhão por cabeça clube de membros privados orgulhosamente rotulou sua “Casa Branca de inverno” por Trump durante seu primeiro mandato, onde ele distribuiu cargos de embaixador para amigos ricos e doadores, e onde recebeu conselhos políticos de cidadãos regulares escrito em guardanapos de coquetel.

“Muita ação será realizada durante o segundo mandato de Trump, como estamos vendo agora com a transição”, disse o historiador político Matt Dallek, professor de gestão política na Universidade George Washington.

“É realmente um hub. As pessoas entram e saem de lá o tempo todo, ele passa muito tempo lá e, como gosta de fazer, tem várias pessoas lhe contando coisas diferentes e conversa com muita gente.

“Ele conversará com seus amigos ricos e com pessoas de todo o mundo que vêm ao resort para homenageá-lo. Ele gosta em parte porque é uma espécie de santuário para ele, e é a melhor versão de si mesmo, a melhor visão de si mesmo e o tipo de poder que ele deseja cultivar. Ele adora a atenção. Ele ama as pessoas que entram e ao seu redor.”

Dallek observou que Trump também prosperou com a atmosfera de imprevisibilidade que sua presença em Mar-a-Lago cria. Isso ficou evidente esta semana por sua contratação pouco ortodoxa para o gabinete e pela procissão de candidatos desesperados por uma entrevista em uma sala de guerra montada às pressas no que a CNN chamou de “epicentro caótico”de sua transição.

“Há muito tempo que rodeia Trump há um certo caos, que Trump realmente cultiva, e que é uma parte central da sua identidade política. E Mar-a-Lago tem sido o centro desse caos”, disse Dallek.

“Tem sido uma espécie de estufa de figuras marginais que chegaram lá. Ele jantei lá com Ye, o rapper anti-semita, e Nick Fuentes, o supremacista branco. Houve espiões estrangeiros que tentaram penetrar no resort. É onde ele guardou alguns dos documentos mais confidenciais do planeta no banheiro dele.

“Não precisamos olhar muito para trás no tempo para ter uma noção do que está acontecendo, quão livre e maluco isso é. Ele está lidando com questões incrivelmente importantes de vida ou morte, de segurança nacional, e fazendo isso neste atmosfera insegura e caótica onde as pessoas estão indo e vindo o tempo todo, e onde alguns de seus momentos mais memoráveis ​​e memoravelmente perturbadores ocorreram.

Dallek e outros esperam que Trump passe um tempo considerável em Mar-a-Lago durante o seu segundo mandato. Durante seus primeiros quatro anos no cargo, calculou o Washington Post em 2021, ele esteve lá durante todo ou parte de 142 dias e jogou cerca de 87 rodadas em seu clube de golfe Trump International em West Palm Beach. 128 de Mar-a-Lago suítes de hóspedes estão sempre cheios quando ele está na residência.

“É possível que algumas pessoas queiram apenas sair com o presidente e com as pessoas que estão ao seu redor, mas acho que as pessoas foram explícitas sobre isso e a primeira presidência foi uma oportunidade de poder dizer a ele quais eram seus pensamentos, mas também para buscar favores”, disse Robert Weissman, presidente do grupo pró-transparência Public Citizen, com sede em Washington DC, ao Guardian em agosto.

“Existem questões profundas e sistémicas relativas à ética, ao muito dinheiro e ao acesso dos ricos, mas Trump está numa categoria à parte.”

Além de operar Mar-a-Lago como seu centro de comando antes da sua segunda administração, Trump também está a colher ganhos financeiros significativos.

Espera-se que Mar-a-Lago esteja com ocupação total até a inauguração em janeiro, e a CNN informou que os membros estavam dinheiro oferecido por estranhos ansioso para acompanhá-los até o local para ter um encontro cara a cara com ele.

Mesmo depois de ele assumir o cargo, as viagens de regresso a Mar-a-Lago manterão os cofres de Trump inchados. Em outubro, foi revelado que as propriedades de Trump tinham sobrecarregou o Serviço Secreto em 300% para quartos ocupados por agentes que fornecem segurança para Trump e sua família.

“É claro que será uma oportunidade de ganhar dinheiro para ele”, disse Dallek. “O que ele nunca deixará passar.”