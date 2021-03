Lene diz que Gladson pegou Covid-19 por aglomeração com Bolsonaro

A vereadora Lene Petecão (PSD) usou seu tempo na sessão on-line desta terça-feira (2), para desejar melhoras ao governador Gladson Cameli (Progressistas), que testou positivo para a Covid-19, mas ponderou que a provável causa de Cameli testar positivo teria sido em decorrência das aglomerações feitas com o presidente Jair Bolsonaro, na semana passada em visita ao Acre.

A vereadora aproveitou para pedir mais responsabilidade social de toda população acreana em meio ao crescimento de novos casos da Covid-19.

“A consequência da Covid-19 do governador, do qual desejo melhoras e uma rápida recuperação, foi resultado de uma aglomeração com o presidente, que acredita que não há contágio e que as pessoas não se contaminam com aperto de mão e sem o uso das máscaras. Acho que a gente tem que ter cuidados necessários”, afirmou.