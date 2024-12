Ler, um prazer universal fotografado por David Hurn

“Eu sempre reclamo com a minha mãe por ela ter me dado esse nome”, me conta Sérgio Reis, em inglês, língua em que se sente mais à vontade para dar uma entrevista longa como essa, por Zoom, depois de meses e muitas peripécias para chegar até ele. “Eu entendo português perfeitamente, falo com minha mãe, mas tenho que me esforçar para conseguir me explicar bem em português, levo mais tempo”, diz o bailarino e coreógrafo de 29 anos, que mora há 23 na Holanda.

E tempo, para ele, é artigo de luxo hoje em dia. Desde que sua companhia de dança, a CDK, virou um fenômeno no mundo inteiro com vídeos de coreografias ultrassofisticadas, rápidas e divertidas, filmadas de uma maneira elaborada que parece intensificar os movimentos dos bailarinos, sua rotina virou de pernas para o ar, literalmente.

“Desde que lançamos no YouTube o vídeo de ‘Somebody that I Used to Know’, com a música do [cantor e multi-instrumentista australiano] Gotye, em fevereiro, não parei de trabalhar e atender a pedidos de colaborações”, diz Reis, entre orgulhoso e meio assustado.

“Claro que eu fiz o vídeo querendo que ele fosse muito visto, passamos meses nesse projeto, experimentando movimentos, testando roupas e fazendo ajustes. Sempre discuto com meus bailarinos: ‘Qual é a intenção por trás disso? Como queremos contar essa história? Como fazemos cada detalhe mais interessante?’.”

“Cada pedaço de uma obra de arte —seja o movimento, a moda, a iluminação— é como uma peça de um quebra-cabeça. Tudo precisa se encaixar”, explica o coreógrafo e diretor das filmagens. “Mas minha intenção era chegar à comunidade da dança, e esse vídeo ultrapassou muito minha meta e acabou atingindo o mundo inteiro.” No YouTube, o vídeo de “Somebody that I Used to Know” já tem mais de 16 milhões de visualizações. Além disso, foi postado nas redes sociais tanto da companhia, quanto de Sérgio Reis e de cada um dos 30 bailarinos que fazem parte da coreografia e da equipe técnica, essa bem mais enxuta.

O trabalho mais inesperado e prazeroso que surgiu desse fenômeno foi o convite da tradicional marca americana de roupas Gap, que o procurou com uma proposta irrecusável: criar uma coreografia para a próxima campanha da empresa, e dirigir as filmagens. Os bailarinos seriam todos da própria CDK. “Eu já vinha dirigindo os vídeos da minha companhia, então disse que sim na hora, super animado. No dia seguinte acordei em pânico, pensando ‘meu Deus, e agora, será que eu consigo mesmo fazer isso?’.”

Mas era tarde demais para desistir, a empresa americana já tinha se comprometido a levar uma equipe de filmagem até a cidadezinha de Waalre, na Holanda, onde fica sediada a CDK, e os bailarinos todos já estavam sonhando com suas fotos nas lojas do mundo todo, uma plataforma que quase nenhum dançarino consegue, a menos que se torne uma estrela.

“A Gap era famosa por usar dançarinos em suas campanhas nos anos 1980 e 1990, foi uma das primeiras marcas a dar espaço e oportunidade para dançarinos. Mas depois passou a usar celebridades e se afastou da dança”, lembra Reis. “No ano passado, a marca recuperou essa tradição com uma campanha com o [duo inglês de música eletrônica] Jungle e a [cantora sul-africana] Tyla, um sucesso enorme. Aí quiseram outra campanha com dança e chegaram a mim por causa do sucesso de ‘Somebody that I Used to Know’”.

Na época, Reis estava trabalhando com o ator e cantor australiano Troye Sivan (que fez o jovem Wolverine no filme “X-Men Origins: Wolverine”, de 2009), e suas coreografias estavam ganhando muita visibilidade. Parcerias com artistas pop de alcance mundial já fazem parte do vocabulário do coreógrafo brasileiro, que viu seu nome virar “trending topic” em 2019, quando fez a coreografia da música “Black Swan”, do grupo de k-Pop BTS.

“Postei o vídeo no meu Instagram e alguém perguntou: ‘Você é brasileiro?’ Respondi que sim, sou brasileiro, e coloquei o celular de lado. Quando peguei o celular de novo, tinha milhares de mensagens de fãs brasileiros do BTS. Em seguida alguém me mandou uma captura de tela do Twitter mostrando meu nome nos trending topics.”

“Cliquei e vi vários comentários assim: ‘Meu Deus, achei que o Sérgio Reis (o cantor brasileiro homônimo) tinha morrido! Mas não, é só um dançarino brasileiro que coreografou para o BTS.’ Foi muito engraçado.”

Mas não foi sempre assim. A trajetória de Reis é um assombro para quem conhece sua história de vida. Ele nasceu num vilarejo da Bahia chamado Pojuca. Sua mãe tinha apenas 19 anos. Viveu os primeiros anos de vida com vários membros da família, que foram se espalhando pelo país em busca de oportunidades de trabalho.

Quando sua mãe tinha 25 anos, já trabalhando em um hotel em Fortaleza, conheceu e se apaixonou por um holandês. “Eles decidiram se mudar para Eindhoven, uma cidadezinha holandesa perto da fronteira da Bélgica e da Alemanha, e eu vim junto, sem falar uma palavra de holandês”, conta. Ele tinha seis anos. “Aqui é tudo diferente, a comida, a língua, a cultura, sofri bastante para me adaptar ao jeito mais individualista dos holandeses”, lembra Reis. Na escola, ficou amigo dos outros filhos de imigrantes, principalmente os sul-americanos e os turcos.

Aos 12 anos, já medindo os quase 1,90 de altura que tem agora, Reis acompanhou uma amiga a uma aula de break numa cidadezinha vizinha à que morava, Waalre, e se apaixonou pelo que viu. Começou a frequentar o estúdio de dança e ficou obcecado por aquele mundo de movimentos rápidos e precisos. “Só queria dançar, não pensava em mais nada”, diz. Mas sua mãe dizia que dança é coisa de menina, e ela e o padrasto insistiam para que ele continuasse estudando, porque não viam como poderia se sustentar com a dança.

Reis chegou a entrar na universidade para estudar computação, sem nenhum interesse verdadeiro por isso. Logo criou um grupo de dança ligado ao estúdio em que fazia aulas, chamado Cardio, e batizou de CDK. “O nome ficou, apesar de não ter nenhum significado especial, era uma brincadeira com o nome da escola, sigla de ‘cardio dance community'”, conta.

Ele sempre foi o cérebro por trás da companhia. Pouco a pouco, além de fazer as coreografias, começou a se interessar pela forma de filmá-las para levar ao público online a melhor versão possível. “Durante a pandemia, começamos a criar muitos vídeos. No início foi devagar, cometemos muitos erros, mas aos poucos as pessoas começaram a gostar do que viam, e eu fui ganhando habilidade como diretor.”

“Sempre tento fazer alguma coisa que as pessoas nunca viram antes, tanto na coreografia quanto na maneira de mostrá-la”. Quando publicou o vídeo que viralizou no começo deste ano, Sérgio Reis já tinha quatro anos de experiência como diretor de vídeos de dança. “Tudo é treino”, diz ele.

Agora, se prepara para uma de suas atividades preferidas: dar uma aula aberta em São Paulo, junto de alguns dos dançarinos de sua companhia. O desafio, como ele mesmo chama, vai acontecer no próximo dia 11 de janeiro, das 18h às 19h30, e faz parte do curso intensivo de verão dos bailarinos e coreógrafos Pedro Reis (cujo sobrenome é uma coincidência, os dois não são parentes) e Malou Linders (informações através do sitewww.pedroreis.art, ou no Instagram@pe_reis).

Qualquer pessoa pode se inscrever e participar, mas a ideia é que seja uma turma avançada, de uma dança que ele não sabe direito como classificar. “As pessoas costumam dizer que o que eu faço é dança contemporânea, mas não tenho nenhum treinamento formal para isso. Fiz aulas de break e de tudo que apareceu lá na minha cidade, mas sou fundamentalmente um autodidata, invento a maior parte dos movimentos que ensino em aulas e nas coreografias.”

E, se parece que ele já chegou ao auge de sua carreira, é só porque a gente não sabe até onde vai a sua imaginação. “Meu sonho é passar o cantor Sérgio Reis no Google. Quero que quando alguém pesquise esse nome eu apareça no topo da lista, antes dele.” Vai precisar de mais alguns hits nessa história, mas alguém duvida?