Líder de Ontário ameaça interromper as exportações de energia para os EUA se Trump impor tarifas | Canadá

Guardian international staff



O líder da maior província do Canadá diz que está preparado para interromper as exportações de energia para os Estados Unidos, alertando que outros primeiros-ministros “precisam estar prontos para lutar” como ameaças aumentam antes de possíveis tarifas americanas.

O primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, diz que está avaliando opções para lutar contra uma taxa de 25% sobre todos os produtos canadenses que o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, se comprometeu a implementar quando assumir o cargo.

Após uma reunião com os primeiros-ministros do país e com o primeiro-ministro, Justin Trudeau, Ford disse que outros líderes também estavam a elaborar listas de exportações que poderiam ser interrompidas.

“Mas iremos até ao limite, dependendo de quão longe isto vá, iremos ao ponto de cortar a sua energia, descendo até ao Michigan, descendo até ao estado de Nova Iorque e até Wisconsin”, disse Ford. “Não quero que isto aconteça, mas a minha principal tarefa é proteger Ontário, os ontarienses e os canadianos como um todo.”

A província mais populosa do Canadá também está entre as mais vulneráveis ​​às tarifas americanas porque cerca de 85% das suas exportações – incluindo milhares de milhões em peças automóveis – são enviadas para um punhado de estados dos EUA. Como resultado, Ford emergiu como o político canadiano que mais se manifesta sobre os efeitos devastadores que as tarifas teriam sobre centenas de milhares de milhões de comércio partilhado.

“Precisamos estar prontos. Precisamos estar prontos para lutar”, disse Ford. “Essa luta está chegando 100% no dia 20 ou 21 de janeiro.”

A ameaça de Ford visa realçar a natureza integrada das economias norte-americanas e também pressionar os governadores dos estados. Mas não está claro até que ponto Ford poderia cumprir a sua promessa de cortar as exportações de electricidade, dado que os primeiros-ministros não fazem a política energética internacional.

O Canadá fornece cerca de 60% de todas as importações de petróleo americanas e ainda mais das suas importações de electricidade. Em 2022, a receita do Canadá proveniente das exportações de eletricidade para os Estados Unidos atingiu um máximo recorde de 5,8 mil milhões de dólares canadenses. Quebec é o maior exportador, com Ontário em segundo lugar, com 13,9 milhões de megawatts-hora de energia enviada para o sul.

“Usaremos todas as ferramentas de nossa caixa para revidar”, disse Ford. “Não podemos sentar e rolar. Simplesmente não o faremos como país. E isso não é uma vergonha, nossos amigos e aliados mais próximos.”

Trump ameaçou no mês passado aplicar a medida devastadora taxas de 25% sobre todos os bens e serviços do México e do Canadá, prometendo mantê-los em vigor até “o momento em que as drogas, em particular o fentanil, e todos os estrangeiros ilegais parem esta invasão do nosso país!”

Na semana passada, Trump pareceu alegrar-se com a resposta de pânico das autoridades canadianas, chamando Trudeau de “governador” do Canadá de um potencial “51º” estado.