Preso suspeito de matar esposa durante a visita – DW – 04/04/2025

O amor em sinais também é uma forma de amar. Que o diga a noiva Juliana Alves Martins, professora de Libras, que no dia do seu casamento, interpreta as palavras da juíza de paz para o noivo Paulo Nascimento de Alcântara, que é surdo.

Emoção no ar…Se fosse possível traduzir em palavras os pensamentos dos presentes e dos internautas, coraçõezinhos pulariam na frente dos noivos, durante a cerimônia civil, no Rio de Janeiro.

O gesto de Juliana reforça a importância da acessibilidade e da inclusão em todos os momentos da vida. O vídeo do casamento dela com Paulo e a interpretação em Libras conquistou as redes sociais.

Amor em gestos

O casal, as famílias e os amigos tiveram de esperar por quase três horas até a cerimônia começar. Como era por ordem de chegada, todos aguardaram.

Muito calor e Paulo, que também é professor de Libras, tirando onda com a noiva, ameaçando “abandoná-la” antes do casamento. Mas, visivelmente apaixonados, ambos se olharam o tempo todo, encantados um com o outro.

“Obrigada meu Pai, por permitir viver esses momentos ao lado do grande amor da minha vida, meu marido perante a lei e em breve meu marido para eternidade”, disse a noiva nas redes. “Compartilhei com vocês a minha vontade de interpretar no meu casamento.”

Nas redes sociais

Amigos, conhecidos, internautas e seguidores ocuparam as redes para elogiar a iniciativa de Juliana e desejar sorte e muito amor ao casal. Mas, claro, que o noivo foi zoado, afinal, apressadinho, queria beijar logo a noiva.

“O mais engraçado foi o ansioso querendo beijar. Que Deus abençoe o casal”, disse uma seguidora. “Casamento é um benção de Deus, um momento que Deus une um homem e uma mulher para fazer coisas grandes.”

“Ah, o amor rompe qualquer barreira mesmo”, ressaltou uma internauta.

Juliana, a noiva, interpreta em Libras a cerimônia civil de casamento para Paulo, o noivo que é surdo. No Rio, muito amor envolvido. Foto: @julibrasss

Juliana interpreta a juíza de paz em Língua de Libras para o noivo durante o próprio casamento, assista:

