Líder Supremo do Irão reconhece retrocesso no “eixo de resistência” na Síria

Demorou três dias para o líder supremo iraniano, Ali Khamenei, reagir à queda do seu aliado sírio, Bashar Al-Assad. Quarta-feira, 11 de dezembro, num discurso que pela primeira vez não foi transmitido ao vivo pela televisão iraniana, a mais alta autoridade do país admitiu implicitamente o fracasso do “eixo de resistência”, concebido como uma frente contra Israel e os Estados Unidos sob a égide do Irão e com a ajuda de grupos armados activos no Líbano, Iraque, Síria, Iémen e Gaza. Hoje, este eixo parece mais frágil do que nunca.

“O que aconteceu na Síria é uma lição para nós”disse Ali Khamenei diante de vários milhares de apoiadores reunidos em Teerã. “Uma das lições é evitar qualquer falta de vigilância diante de um inimigo que age rapidamente. Os verdadeiros conspiradores (…) são encontrados nos Estados Unidos e no regime sionista (Israel, segundo a terminologia oficial). » Durante os cinquenta minutos do seu discurso, contudo, o Guia Supremo nunca mencionou o nome de Bashar Al-Assad.

Para Arman Mahmoudian, pesquisador do Instituto de Segurança Global e Nacional da Universidade do Sul da Flórida, essas declarações demonstram uma “reconhecimento de um grande revés estratégico” para o Irã. “Hoje, quando o regime de Bashar Al-Assad caiu, os líderes da República Islâmica devem uma explicação aos seus apoiantes e a toda a população. O apoio militar do Irão à Síria custou entre 30 mil milhões e 50 mil milhões de dólares (entre 28,5 mil milhões e 47,5 mil milhões de euros)além da perda de aproximadamente 4.000 soldados iranianos »ele especifica.

