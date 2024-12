Coordenadores administrativos das escolas estaduais recebem formação em Gestão Financeira

Érica Torres



O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), está oferecendo desde o mês de novembro a formação inicial e continuada para coordenadores administrativos das escolas estaduais. Ao todo, são 370 cursistas de todo o estado.

O curso acontece na modalidade de Educação a Distância (EaD), pela Plataforma Moodle, e nesta quarta-feira, 11, a temática abordada foi a Gestão Financeira, por meio de uma transmissão ao vivo pelo canal da SEE no YouTube, ministrada pelos assessores pedagógicos do Centro de Formação de Professores da SEE, os professores Socorro D’Ávila e Mário Torres, com a participação do técnico do Departamento de Gestão de Redes, Adevaldo Vítor.

A professora Lídia Cavalcante, chefe do Departamento de Formação e Assistência Educacional (Defae) da SEE, setor responsável pela execução da formação, explica que o curso “irá instrumentalizar os coordenadores administrativos a realizarem um trabalho cada vez mais qualificado, com mais competência, e isso com certeza irá refletir no nosso foco principal que é o ensino de qualidade para nossos alunos”.

Na escola, os coordenadores administrativos fazem parte da equipe gestora e atuam apoiando o gestor na implementação de políticas educacionais, controle de recursos e na gestão do ambiente escolar. “A formação tem como objetivo fortalecer a gestão escolar, promovendo práticas que contribuam para a eficiência administrativa e o aprimoramento do ambiente educacional”, reforça Cavalcante.

