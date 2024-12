Campanha Natal Compartilhando Esperança vai entregar mais de 7 mil brinquedos para crianças em vulnerabilidade

Tácita Muniz



Em clima de Natal e com o objetivo de reduzir diferenças e levar dignidade a famílias vulneráveis do estado, a vice-governadora do Acre, Mailza Assis, lançou oficialmente em Rio Branco, nesta quinta-feira, 12, a campanha Natal Compartilhando Esperança. Trata-se de uma ação de governo coordenada pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), pasta em que a vice também é titular.

Na capital, 14 escolas em sete regionais vão receber as doações provenientes das arrecadações do amistoso entre Santa Cruz do Acre e Flamengo, realizado no último dia 24, marcando a reinauguração do Estádio Arena da Floresta. Mais de 13 mil pessoas compareceram ao jogo e a entrada correspondia a um quilo de alimento não perecível e um brinquedo. De 12 a 18 de dezembro, as equipes devem percorrer instituições de bairros mais vulneráveis da capital, como Vila Acre, Ayrton Senna, Bahia Nova, Jarbas Passarinho, Placas, Floresta Sul, Vitória, Santa Afonso, Belo Jardim II, Comunidade Judia, Vila Acre Mocinha Magalhães e Cidade Nova.

A campanha vai entregar 7.433 brinquedos e mais de 400 cestas básicas. Além da capital, Jordão e Santa Rosa do Purus já receberam a caravana do governo, onde foram entregues mil brinquedos em cada uma das cidades. Durante as doações, é realizado um dia de lazer, com ornamentação, painel de fotos, lanche e uma programação repleta de atividades.

Como costuma se referir às crianças, o governador Gladson Cameli destacou que sente-se realizado e alegre em poder presentear suas “autoridades” neste período, que é sinônimo de vida e resiliência: o Natal. “Quero dizer a todos vocês que estão aqui que não existe nenhuma missão mais importante para mim, como governador, do que servir e ajudar as crianças de todo o Acre. Eu as chamo de ‘minhas autoridades’ porque elas serão a nova geração que irá conduzir os destinos do nosso estado”, afirmou.

Mailza Assis enfatizou que o maior alcance do braço do governo só é possível por meio da união. “Fizemos essa arrecadação, com a participação das demais secretarias, e estamos oferecendo esses brinquedos e esses alimentos para complementar o que a Educação e o governo do Estado já fazem através do programa Prato Extra e da merenda escolar de qualidade. Esse é um apoio a mais a essas famílias e acho que ninguém melhor para identificar, para ser referência dessas pessoas do que a escola”, destacou.

Representando a comunidade local, o presidente da Associação dos Moradores do bairro João Paulo, Everton Rodrigues, espera que ações como essa possam ser ampliadas. “Estou muito feliz pela nossa comunidade ter sido contemplada com esse grandiosíssimo projeto do governo. Acho que é muito importante a parceria do governo com a comunidade, com a Escola João Paulo II. E hoje saber que a escola foi contemplada com presentes, cestas básicas e festa, com esse carinho do governo com as crianças, faz surgir o sentimento da gratidão, muita felicidade”, disse.

O secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho, apontou que todos os atores têm se reunido para aumentar a segurança alimentar da população. “Quando o Estado traz a garantia da segurança alimentar, mostra o compromisso que esse governo tem com as ‘nossas autoridades’. Nas férias, muitas vezes o Estado manteve a escola aberta, para que o Prato Extra fosse servido na escola. Agora, com a junção desse projeto, vamos levar esse sacolão para cada casa dessas ‘nossas autoridades’”.

O secretário de Estado de Esportes, Ney Amorim, avaliou que esse é o retrato do poder público chegando na ponta: “Estamos muitos alegres em fazer esse ato aqui na Baixada da Sobral, que é o lugar onde eu nasci. É a ação do governo unido, chegando na ponta”.

Quem aguardava pela festa estava ansioso pela chegada do Papai Noel. É o caso de Nicole Arruda e Geovana Vitória, de 9 e 11 anos. As duas falaram da expectativa para o Natal e da alegria de participar da ação. “Gosto muito do Natal. Quero ganhar qualquer presente, mas sonho com uma bicicleta”, relatou Nicole.

Já Geovana contou que o Natal, para ela, é sinônimo de festa, mas também de ficar perto da família e amigos. “Quero ganhar muito uma boneca também. Para mim, o Natal é festa, muita decoração, presente e de ‘tá’ todo mundo junto”, disse.

O evento contou com apresentação das crianças, chegada do Papai Noel e muitos presentes. A anfitriã da festa, Isabel Lima, diretora da escola, deu as boas-vindas e agradeceu ao governo pela ação: “O meu coração e o de todos está cheio de alegria. A escola é nossa e é um ambiente de construção de aprendizado, amor, respeito e solidariedade. Então, ficamos extremamente felizes em ter esse dia especial”.

