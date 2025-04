Educação avança com manutenção predial em escolas urbanas e rurais de Rio Branco

Samuel Bryan



O governador Gladson Camelí realizou, na manhã desta quinta-feira, 3, uma visita institucional ao prefeito de Acrelândia, Olavo de Rezende, na sede do município. O encontro teve como objetivo fortalecer parcerias e reafirmar o compromisso do governo do Estado com o desenvolvimento local, deixando as portas abertas para o trabalho conjunto em prol da população.

A reunião contou com a presença de secretários de Estado, representantes da Prefeitura de Acrelândia e vereadores da Câmara Municipal, reforçando o alinhamento entre as esferas estadual e municipal na busca por soluções para as demandas da região.

Durante o encontro, o prefeito Olavo de Rezende destacou a importância da recuperação de ruas e ramais, considerando que o município possui forte atuação no agronegócio. “Acrelândia produz muito, e praticamente todos os nossos ramais são utilizados para escoamento de produção. Por isso, a parceria com o governo do Estado para a melhoria da infraestrutura é essencial”, afirmou o prefeito.

Além disso, ele ressaltou os convênios já firmados com a Secretaria de Estado de Saúde e com o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), que visam impulsionar serviços essenciais para a população. Outro ponto relevante é a produção de café no município, que representa 60% de toda a produção estadual, além da presença de 12 assentamentos rurais que abrigam aproximadamente 200 famílias cada um.

Compromisso do Estado

Em sua fala, o governador Gladson Camelí destacou que este é um momento de realização de projetos e reforço das relações institucionais. “Tudo o que for possível, dentro das nossas competências, para firmarmos acordos e parcerias com o Município, o Estado estará presente. Precisamos nos aproximar ainda mais e realizar ações concretas para melhorar a vida da nossa população”, declarou.

Ao final da visita, o governador foi convidado para participar das festividades em comemoração ao aniversário de Acrelândia, que acontecem ainda neste mês de abril, com uma programação de quatro dias de eventos.

A visita reafirma o compromisso do governo do Acre com os municípios, fortalecendo parcerias e promovendo o desenvolvimento local por meio de investimentos e suporte às demandas prioritárias da região.

