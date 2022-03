Limpeza do estofado automotivo

A higiene do carro é algo muito importante, principalmente para quem o usa com muita regularidade, porém, mantê-lo sempre limpo pode ser desafiador para alguns condutores. Para os que têm filhos, por exemplo, é comum encontrar suco derramado, farelo de biscoito, entre outras coisas.

Com isso em mente, juntamos aqui algumas dicas para a higiene do seu carro que irão te ajudar nesse processo.

Qual é a melhor forma de limpá-lo?

Muitas pessoas pensam que a melhor maneira de fazer a higienização é com um profissional especializado nisso. Porém, também é possível fazer você mesmo, economizando uma quantia considerável de dinheiro, mas é um processo demorado. Por isso, é difícil dizer de uma forma geral qual é a melhor forma, dado que isso varia para cada um.

O que é a higienização automotiva?

A definição desse tipo de higienização é dada pela limpeza dos componentes do automóvel, em todos os componentes do carro. Isso não é um trabalho tão simples, pois a limpa deve ser minuciosa a todos os detalhes e mínimas sujeiras.

A recomendação de especialistas talvez seja maior do que você pensa, sendo o ideal que a cada 15 dias ela seja feita. Por isso, muitos condutores não são capazes de arcar com os custos de levar o carro a profissionais toda semana, tentando, assim, fazer o trabalho eles mesmos.

Mesmo que a recomendação seja de um menor intervalo de tempo, uma vez por mês também pode ser o suficiente dependendo das condições em que seu carro fica.

Por que é importante limpar o estofado com regularidade?

Sendo o carro um lugar onde muitas pessoas sentam, comem, bebem e às vezes derramam coisas, ele possui muitas bactérias e fungos. Isso é prejudicial para a sua saúde e para a vida útil de seu carro. Já percebeu que quando ele não é limpo há muito tempo, sua cor começa a ficar desgastada? Isso pode ser resolvido, em alguns casos, com uma limpa regular. Além disso, depois de muito tempo acumulando sujeiras, é comum de surgir um mau cheiro desagradável para o motorista e os passageiros.

Os passos da limpeza do seu carro

Para aqueles interessados em economizar e que decidirem limpar sozinhos, explicarei abaixo cada passo da limpeza do seu automóvel:

Separar os produtos que serão utilizados, de preferência aqueles de maior qualidade.

Retirar os tapetes do chão e lave-os separadamente.

Lave a lataria com produtos específicos e enxague-o até tirar toda a sujeira. Só tome cuidado para não levar água ao motor.

Limpe os pneus e rodas.

Use uma escova e limpe a lataria debaixo do carro.

Aspire o veículo, começando pelo teto, para não cair a sujeira depois, e terminando pelos bancos e chão.

Use limpadores específicos para retirar os ácaros dos bancos. Os hidrate também para o tecido não ficar ressecado.

Limpe os espelhos retrovisores e os vidros, do lado de dentro e fora.

Limpe o ar-condicionado, incluindo seu filtro e sua tubulação. Além disso, lembre-se de trocar o filtro dele uma vez ao ano.

Como foi possível notar, a limpeza é trabalhosa, mas contribui para um ambiente agradável e para a saúde de quem anda muito naquele automóvel.

Preço da higiene automotiva

Os preços das empresas variam de 150 a 400 reais. Junto com a variação dos valores, também variam os tipos de serviços oferecidos. Eles podem ser mais completos ou menos. Ademais, os métodos de limpeza também podem mudar dependendo da empresa escolhida.

Tipos de higienização

Atualmente, as formas da higiene do seu carro variam muito. Com o avanço da tecnologia, muitas empresas utilizam de métodos mais rápidos e eficazes. Vamos conhecer alguns?

Higienização a seco: esse método tem uma característica muito marcante, ele não usa água nem sabão. Mas se você está se perguntando, quais são as vantagens disso? Bom, a mais clara é a de proteger a pintura do veículo, pois cria um escudo protetor que ajuda a evitar sujeiras. É muito importante de, ao decidir se utilizar desse método, escolher uma empresa muito qualificada, porque se feito do jeito errado, pode até causar danos na pintura do veículo. Essa limpeza necessita de um tipo de produto específico, o tornando menos simples de fazê-lo em casa, embora não seja impossível.

Higienização a vapor: ao contrário do supracitado, essa maneira de limpar envolve água. É recomendado para motoristas que queiram tirar sujeiras ou manchas de forma rápida. É ótimo também para conservar o veículo e sua pintura, uma opção interessante para quem tem isso em mente na limpeza. Além disso, o método não envolve produtos químicos, pois só a pressão da água quente basta. É necessário mencionar que o processo desse é mais caro e mais demorado que a higienização a seco.

Conclusão

Falamos aqui sobre o passo-a-passo da limpeza do seu carro, os benefícios de fazer uma higienização com regularidade e as possibilidades disponíveis nas empresas, juntamente com seus preços estimados.

Espero ter ajudado no seu entendimento de higienização automotiva!