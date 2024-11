Liz Cheney chama Trump de suposto tirano enquanto ele imagina ‘armas apontadas para seu rosto’ | Eleições dos EUA 2024

Os carros estão empilhados e as equipes de resgate estão em busca de pessoas desaparecidastentando desobstruir estradas na região espanhola de Valência depois de a região ter sido atingida por graves inundações. Alguns residentes estão lutando para resgatar seus pertences, enquanto outros estão deixando as áreas mais afetadas e buscando abrigo com amigos e parentes. O governo regional criou abrigos de emergência para pessoas cujas casas foram destruídas ou tornadas inabitáveis ​​pela catástrofe natural.

As inundações que devastaram partes do sudeste Espanhaincluindo áreas da Andaluzia, Castela La Mancha e Múrcia, são as piores da história moderna. As autoridades afirmam que mais de 200 pessoas morreram, a maioria delas em Valência. Este último estava em “alerta vermelho” desde terça-feira e só na tarde de quinta-feira é que as autoridades finalmente baixaram o alerta para a maioria das regiões para “laranja” ou “amarelo”.

As autoridades demoram muito para agir?

Um número crescente de pessoas acusa agora as autoridades espanholas de terem sido demasiado lentas a dar o alarme. Os relatórios indicam que a protecção civil regional de Valência não enviou avisos por telemóvel – o chamado Alerta ES – até cerca das 20h00 de terça-feira. As autoridades espanholas utilizam um sistema de alerta de emergência que lhes permite enviar avisos para todos os telemóveis de uma área quando há uma crise. Nessa altura, porém, o sudoeste de Espanha, incluindo Valência, já tinha sofrido 48 horas de fortes chuvas, fazendo com que pequenos rios transbordassem e inundassem estradas.

Foi apenas no domingo passado que as autoridades valencianas e as autoridades de outras regiões próximas fizeram um teste aos alertas telefónicos. Após uma falha inicial, eles executaram um segundo alerta que chegou aos dispositivos finais com um atraso de dez minutos, segundo o jornal local. Praça Valência.

Mas o chefe do governo regional de Valência, Carlos Mazon, não culpou os problemas técnicos pelas mensagens telefónicas. Em vez disso, sublinhou que as autoridades deveriam seguir o protocolo correcto para notificar a população. Na quarta-feira, ele postou um vídeo no X (acima) no qual o chefe dos bombeiros de Valência, José Miguel Basset, confirmou isso, ressaltando que tais avisos são enviados a milhares de pessoas e que é preciso cautela antes de enviá-los, para evitar reações exageradas ou pânico. .

Chuvas fortes não são incomuns na Espanha. Principalmente no sudeste, o que é conhecido como “gota fria” ou gota de frio, é usado para se referir às chuvas muito fortes que ocorrem nesta área. Os meteorologistas ainda estão intrigados com o fenômeno, embora já seja conhecido há muito tempo, diz Andreas Walter, do Serviço Meteorológico Alemão. “Em princípio, as quedas de frio podem ser vistas nos modelos meteorológicos. Mas onde exatamente a chuva cairá e quanto cairá, muitas vezes só podem ser estimados algumas horas antes do evento”, disse Walter.

Isto reflecte-se nos avisos emitidos pela Agência Meteorológica Estatal de Espanha (AEMET). Foram anunciadas fortes chuvas para o último fim de semana em todo o sul do país. Desde sábado, os meteorologistas ajustaram repetidamente as previsões e houve alertas de mau tempo para várias partes de Espanha. Alguns municípios de Valência chegaram a fechar escolas na terça-feira.

Na manhã de terça-feira, a AEMET atualizou seu alerta meteorológico para a província de Valência de “laranja” para “vermelho”. O governo regional fez o mesmo às 7h47 daquela manhã, segundo o meio de comunicação espanhol A razão. Cerca de uma hora depois, o centro de emergência local aconselhou as pessoas a não dirigirem, a menos que seja absolutamente necessário.

Pouco antes do meio-dia, um alerta foi enviado aos moradores das cidades ao longo do rio Magro, que flui de oeste para leste através da província de Valência. Eles foram instruídos a não se aproximarem do rio, pois ele poderia transbordar. Neste momento, o Centro de Operações de Emergência da província de Valenciana já publicava atualizações meteorológicas e avisos sobre a tempestade no X (antigo Twitter). Pouco antes das 16h, a agência publicou um vídeo mostrando águas lamacentas inundando as ruas da região vinícola de Utiel-Requena, perto da nascente do Magro. Neste momento, a mensagem telefônica do ES Alert ainda estava definida como “laranja”.

Paralelos da Alemanha?

Seguindo inundações devastadoras que atingiram a Renânia-Palatinado, na Alemanha, em 2021, também houve muitas críticas de que as autoridades não tinham avisado os residentes a tempo. As inundações na Renânia-Palatinado custaram a vida a 141 pessoas e feriram quase outras 800. Cerca de 500 edifícios foram destruídos e outros 2.500 danificados.

“Para podermos fazer uma comparação com a inundação do vale do Ahr, primeiro precisamos de mais dados de Espanha”, diz o especialista meteorológico alemão Walter à DW. “No entanto, já está claro que a quantidade de chuva que caiu em Espanha é muito maior do que a que caiu no vale do Ahr na altura.”

Não é apenas a quantidade de chuva, mas também a respectiva composição geográfica que desempenha um papel, disse Walter à DW. “Se, por exemplo, as chuvas do vale do Ahr tivessem caído um pouco mais ao norte, as consequências não teriam sido tão catastróficas”, ressalta.

Isto deve-se às terras baixas na área em torno de Colónia e Bona, uma paisagem predominantemente plana onde as chuvas têm consequências menos perigosas do que em locais como o estreito vale do Ahr.

Este artigo foi traduzido do alemão