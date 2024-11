Lula, ou as ambições frustradas do Brasil no centro do jogo

O presidente brasileiro Lula participa de cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília, em 6 de novembro de 2024. ADRIANO MACHADO / REUTERS

Luiz Inácio Lula da Silva vem se preparando há muito tempo para esse encontro. Nos dias 18 e 19 de novembro, é no Rio de Janeiro que os líderes mundiais se reunirão para a cúpula do G20. Este é um evento do jeito que ele gosta: teatral e unificador, tendo como pano de fundo o Corcovado e o Pão de Açúcar, com ele mesmo, sorriso nos lábios e polegar para cima, bem no centro da foto. O presidente brasileiro poderá saborear sua consagração.

“O Brasil está de volta!” »ele repete para quem quiser ouvir. Longe vão os dias da extrema direita de Jair Bolsonaro (2019-2022), considerado um verdadeiro pária internacionalmente. Desde sua reeleição, em outubro de 2022Lula visitou trinta e dois países e passou mais de dois meses e meio no exterior. Incluindo os seus dois primeiros mandatos (2003-2010), terá feito 139 viagens a 80 estados e chegado à Antárctida. Quantos líderes podem se orgulhar de tal experiência?

Lula sempre sonhou em tornar seu país um ator de destaque no cenário mundial. “Estamos determinados a transformar o Brasil em um grande país!” »proclamou novamente em junho, em discurso proferido no Rio. Uma ambição, e até um grande desígnio, que pretende levar ao alto durante o próximo G20, mas ofuscado pelo regresso à Casa Branca de Donald Trump.

O brasileiro gosta de falar sobre seu “década de ouro” da década de 2000. Encorajado por um forte crescimento, o Brasil estabeleceu-se então no centro do jogo geopolítico. Em rápida sucessão, Lula conquistou a organização da Copa do Mundo de Futebol de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016. Esteve na iniciativa durante a criação do grupo BRIC em 2009 (que se tornou BRICS após a entrada da África do Sul em 2011). a ascensão do G20 em 2008, durante a crise financeira. Em 2004, obteve o comando para o seu país da Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti, cujos resultados serão certamente decepcionantes e muito criticados.

“Capaz de quebrar o gelo com qualquer um”

Lula quer ser a voz de um Sul global que ainda está na sua infância, especialmente durante as negociações na Organização Mundial do Comércio. Para estruturar este “bloco” em formação, ele pressiona pela criação de cimeiras inter-regionais entre a América do Sul e os países árabes ou África. É um dos pais da União das Nações Sul-Americanas (Unasul), formada em 2008 e que reúne os doze países da América do Sul. Tal como a União Europeia (UE), então referência para Lula, incluiria um banco e até um Parlamento, com sede em Cochabamba (Bolívia). Mas estas instituições nunca verão a luz do dia: ao longo das crises políticas, vários países abandonam a Unasul ou dela se desligam.

Você ainda tem 87,87% deste artigo para ler. O restante é reservado aos assinantes.