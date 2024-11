Existe alguma maneira de parar a guerra no Sudão? | Guerra do Sudão

Dan Sabbagh in Kyiv



Joe Biden levantou a proibição de a Ucrânia usar mísseis de longo alcance para disparar contra território russo, permitindo que sejam usados ​​contra as forças russas e norte-coreanas na região de Kursk.

O presidente permitiu Ucrânia usar foguetes Atacms fabricados nos EUA, que têm um alcance de 300 km – a primeira vez que o presidente cessante deu a Kiev permissão para usar armas de longo alcance dentro da Rússia.

Tal medida em relação às armas dos EUA – relatada pelas agências de notícias Reuters e Associated Press e pelo New York Times citando múltiplas fontes – tem sido solicitada há muito tempo pela Ucrânia, que Rússia disse que isso seria visto como uma grande escalada.

Isso aconteceu no momento em que Kiev anunciou o racionamento de energia em todo o país a partir de segunda-feira, após o maior drone e ataque com mísseis em meses à rede energética da Ucrânia no fim de semana.

As autoridades sugeriram que as armas seriam usadas contra as tropas russas e norte-coreanas destacadas contra as forças ucranianas na região russa de Kursk – e tinham como objetivo enviar uma mensagem à Coreia do Norte – embora Biden possa autorizar a sua utilização noutros locais.

Os primeiros ataques com foguetes Atacms fornecidos pelos EUA poderão ocorrer dentro de alguns dias. A decisão pode não se aplicar aos mísseis Storm Shadow fornecidos pelo Reino Unido, cuja utilização em alvos em território russo foi previamente bloqueada pelos EUA.

Kiev disse que quer usar Storm Shadows contra bases aéreas usadas para lançar ataques à Ucrânia.

A Casa Branca e Downing Street não quiseram comentar.

Não está claro se Donald Trump, que já criticou anteriormente a escala de Militares dos EUA ajuda à Ucrânia, procurará reverter a decisão. Biden já havia permitido que a Ucrânia usasse Himars de curto alcance fornecidos pelos EUA contra as forças russas que atacavam Kharkiv a partir da fronteira, mas recusou permissão para atacar mais profundamente na Rússia.

A Rússia – juntamente com a Coreia do Norte – está a preparar-se para contra-atacar as forças ucranianas em Kursk e também está a obter ganhos contra a Ucrânia no leste do país, e lançou novos ataques à sua infra-estrutura energética civil antes do frio do Inverno.

Volodymyr Zelenskyy, o presidente ucraniano, disse que cerca de 120 mísseis e 90 drones foram disparados contra a Ucrânia nas primeiras horas de domingo, num ataque nacional que descreveu como obra de “terroristas russos”.

O ataque foi o maior ataque com mísseis e drones à Ucrânia desde agosto e o primeiro grande ataque russo desde as eleições nos EUA, mostrando o Kremlin pouco disposto a fazer concessões após a vitória de Trump.

Rússia realiza ataques com drones e mísseis em toda a Ucrânia – vídeo

A Polónia e os aliados da NATO enviaram jactos para salvaguardar o seu espaço aéreo nas zonas fronteiriças na manhã de domingo, disse o comando militar operacional do país, regressando às suas bases cerca de três horas depois sem incidentes. A Moldávia disse que drones e mísseis russos violaram o seu espaço aéreo.

Ukrenergo, principal fornecedor de energia da Ucrânia, disse que apagões e restrições de consumo seriam introduzidos “em todas as regiões”, enquanto os engenheiros tentavam reparar o máximo possível dos danos causados ​​às instalações de energia pelos ataques nas primeiras horas de domingo.

Andrii Sybiha, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, descreveu o ataque como a “verdadeira resposta” de Moscou aos líderes que interagiram com Vladimir Putin, um aparente golpe contra o chanceler alemão, Olaf Scholz, que colocou uma telefonema para o líder russo na sexta-feira pela primeira vez desde dezembro de 2022.

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que o ataque de domingo mostrou que Putin “não quer a paz e não está pronto para negociar”. Ele disse que a prioridade para a França era “equipar, apoiar e ajudar a Ucrânia a resistir”.

Donald Tusk, o primeiro-ministro polaco, repetiu as observações de Sybiha sobre os líderes que falam com Putin na sua condenação do bombardeamento russo. “O ataque de ontem à noite, um dos maiores desta guerra, provou que a diplomacia telefónica não pode substituir o apoio real de todo o Ocidente à Ucrânia”, disse ele.

Keir Starmer, o primeiro-ministro britânico, disse que não tinha planos de falar com Putin. Starmer falava enquanto voava para o Brasil para uma cimeira do G20, onde disse que a Ucrânia estaria no topo da agenda de discussão na ausência do líder russo.

Starmer destacou a presença de cerca de 10.000 soldados norte-coreanos como reforços russos, dizendo que isso mostrava o “desespero da Rússia” e significava que o conflito tinha agora um elemento adicional, envolvendo a segurança no Indo-Pacífico.

“É por isso que penso que precisamos de reforçar o nosso apoio à Ucrânia e isso está no topo da minha agenda para o G20”, disse ele.

Na sexta-feira à noite, após a chamada, o Kremlin divulgou o seu relato da discussão com Scholz, na qual Putin deu poucos sinais de abandonar as suas exigências maximalistas de guerra.

Quaisquer negociações de paz devem abordar as preocupações de segurança russas, acrescentou o Kremlin, e “basear-se nas novas realidades territoriais” – uma referência à ocupação russa do leste e sul da Ucrânia – e “eliminar as causas originais do conflito”, descreveu como o desejo da OTAN de usar a Ucrânia como “ponto de partida”.

Numa entrevista à rádio ucraniana Suspilne, divulgada no sábado, Zelenskyy disse esperar que a guerra termine em 2025. A vitória, disse ele, equivaleria a “uma Ucrânia forte” emergindo no campo de batalha ou através da diplomacia.

O presidente também insistiu que os EUA sob Trump não poderiam forçar a Ucrânia a um acordo de paz humilhante ou pouco atraente. “Somos um país independente”, disse Zelenskyy, acrescentando: “A retórica de ‘sentar e ouvir’ não funciona connosco”.

Em resposta, Elon Musk, um conselheiro bilionário de Trump, procurou minar o presidente ucraniano. “Seu senso de humor é incrível”, postou Musk no X. A empresa Space X de Musk fornece serviços de Internet via satélite Starlink de importância crítica para a Ucrânia para comunicações no campo de batalha.